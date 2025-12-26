Recomendaciones de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ante la nueva variante de la gripe H3N2 (subclado K)

Es altamente probable que la temporada de gripe se adelante este año y que, como ha ocurrido en el hemisferio norte, sea principalmente dominada por la variante H3N2 subclado K.

Al ser más transmisible, se prevé una diseminación rápida, principalmente en personas jóvenes, con el consiguiente riesgo incrementado de contagio en la población de riesgo

Ante esta situación, la sección de Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recomienda:

Personas pertenecientes a grupos de riesgo que no se han vacunado en 2025: vacunarse con la vacuna actualmente disponible.

Personas que viajan al hemisferio norte: vacunarse en lo posible al menos 15 días antes, especialmente los grupos de riesgo.

Personas de riesgo que presenten síntomas respiratorios agudos (*): consultar al sistema de salud.

Personas sin factores de riesgo con síntomas respiratorios agudos: automonitoreo, reposo domiciliario, medidas generales(**), uso de barbijo en espacios cerrados, reducir la circulación en lo posible (reuniones, clubes, preferir trabajo remoto, etc)

Toda la población: medidas generales (**)

Vacunación precoz con la nueva vacuna 2026 cuando esté disponible, según las normas generales y el calendario nacional.

Grupos de riesgo: Personas mayores de 65 años, personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas, niños menores de 2 años y embarazadas