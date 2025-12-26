Yolanda Elena Leonelli «Yola» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 26 de Diciembre de 2025 a los 88 años de edad.
Sus hijos: Alicia, Héctor, Maria Rosa y Mariela Vecchio; su hijo político José Luis Da Silva; sus nietos; sus bisnietos; sus tataranietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Viernes 26/12 de 07:00 a 11:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Viernes 26/12 a las 11:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: CECO 1
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada