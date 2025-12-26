Yolanda Elena Leonelli  «Yola»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de Diciembre de 2025 a los 88 años de edad.

Sus hijos: Alicia, Héctor, Maria Rosa y Mariela Vecchio; su hijo político José Luis Da Silva; sus nietos; sus bisnietos; sus tataranietos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Viernes 26/12 de 07:00 a 11:30 Hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Viernes 26/12 a las 11:30 Hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: CECO 1

Lugar de nacimiento: Olavarría

Actividad que desarrollaba: Jubilada