Realizarán un operativo de bloqueo por un caso sospechoso de sarampión en el barrio Coronel Dorrego

Personal de salud llevará adelante este jueves 16 de abril un operativo de bloqueo sanitario en un sector de la ciudad, tras la detección de un caso sospechoso de sarampión. Las tareas comenzarán a las 10:30 horas.

El dispositivo, que se realizará de manera coordinada entre diversas áreas de salud local, se focalizará en el cuadrante comprendido por las calles Pourtalé, avenida Ituzaingó, José Luis Torres y Sargento Cabral.

Durante la jornada, los equipos técnicos visitarán las viviendas puerta a puerta para realizar un control de síntomas y verificar los esquemas de vacunación de los vecinos. En los casos donde se constate la falta de dosis, se procederá a la aplicación de la vacuna en el momento.

Se solicitó a los vecinos de la zona tener a disposición la libreta sanitaria para agilizar el control. El personal abocado a la tarea estará debidamente identificado.