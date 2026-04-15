El transporte de cargas en crisis terminal: «Muchos transportistas se funden trabajando»

El sector del transporte de cargas atraviesa una situación de extrema gravedad que pone en riesgo la continuidad de la actividad en toda la provincia de Buenos Aires, con un impacto directo en la economía de Olavarría. Miguel Betilli, Director Provincial de Cargas, dialogó con Claudia Bilbao por Radio M y describió un panorama desolador marcado por el aumento de costos, la falta de tarifas actualizadas y un conflicto que mantiene paralizados los principales puertos de la región.

Negociaciones fracasadas y conflicto en los puertos

Betilli confirmó que la mesa de negociación tarifaria se encuentra estancada tras tres reuniones infructuosas en menos de dos semanas. Según el funcionario, el sector del agro no se movió de una oferta que los transportistas consideran insuficiente para cubrir los costos operativos mínimos.

«Lamentablemente en las tres reuniones no se llegó a un acuerdo por los costos del transporte y por la oferta del sector del agro. Quedó estancada en un 14%. Los transportistas sacaban un cálculo que en las últimas tres reuniones habían perdido un 31% más o menos de rentabilidad. Ellos llevaban un costo de 15% pero querían un 25% para recuperar aunque sea un 10% de lo que habían perdido anteriormente».

Esta falta de respuestas ha generado manifestaciones de transportistas autoconvocados en puntos estratégicos como Quequén y Bahía Blanca. Betilli advirtió sobre la dificultad de resolver estos conflictos cuando no hay instituciones formales representando a quienes reclaman: «Es muy complicado este tema de los autoconvocados porque no tenés con quién hablar, no tenés con quién negociar».

El drama del transportista: «Hoy andan de choferes»

La crisis no es solo estadística, sino que se refleja en el deterioro del parque automotor y en la pérdida de capital de los dueños de camiones. Betilli describió la «triste realidad» de quienes deben seguir operando con vehículos que ya no pueden mantener.

«Vos vas a las playas de los puertos y ves los modelos y el estado de los camiones. Yo no creo que quieran andar en un camión viejo porque tienen ganas de renegar; andan en un camión viejo porque no lo pueden cambiar». «Muchos transportistas se les ha roto el camión y hoy andan de choferes porque no lo pueden arreglar. Es muy triste lo que está sucediendo».

Radiografía del costo: combustible y neumáticos

El principal factor de asfixia es el gasoil, que ha sufrido incrementos cercanos al 40%. Para un viaje promedio desde Olavarría al puerto de Bahía Blanca, un camión requiere entre 240 y 250 litros de combustible.

«Hoy se terminó el YPF de contado para el transporte, hoy es todo cuenta corriente y en la mayoría de los casos cobran a 60 o 90 días, y vos el combustible lo tenés que ir y pagarlo».

A esto se suma la crisis de los neumáticos: «Mucha gente usaba recapado y con el cierre de FATE ya prácticamente no hay. Están comprando esas gomas chinas que son un desastre, todo el mundo se queja porque tienen problemas».

Impacto en Olavarría: una caída del 70% en la actividad

Olavarría, históricamente reconocida por su fuerte sector logístico vinculado a la minería y el agro, sufre hoy las consecuencias más duras. Betilli estimó que la actividad ha caído de manera drástica y que el número de unidades en la ciudad ha disminuido considerablemente.

Reducción de viajes: «Yo creo que debe andar en un 60% y pico o 70% que han dejado de viajar».

Disminución de la flota: De un registro histórico que rondaba los 6.500 camiones, hoy se estima que «deben andar cerca de los 4.000».

Crisis en el transporte de piedra: «El de la piedra hoy está más para pararlo al camión que para seguir trabajando porque te fundís trabajando. Pierden plata literal».

Finalmente, el funcionario remarcó que, si bien la mesa de diálogo provincial sigue abierta, las herramientas son limitadas ya que el costo del combustible depende de decisiones nacionales. «Yo no veo que esto baje. Ojalá me equivoque para que se acomode un poco, pero no lo veo así», concluyó con preocupación.