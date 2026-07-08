Se realizó el acto por el Día de la Independencia en la Escuela N° 4

Imágenes Mauricio Latorre (fotógrafo de la escuela 4)

En la mañana de este miércoles 8 de julio, la Escuela Primaria N° 4 «Domingo Faustino Sarmiento» de Olavarría llevó a cabo el acto oficial en conmemoración del 9 de Julio, Día de la Independencia.

La actividad del turno mañana se desarrolló a partir de las 10:30 horas en la sede de la institución educativa. Durante la jornada, los alumnos participaron de diversas propuestas relacionadas con la fecha patria, bajo una consigna alusiva a la libertad y los colores celestes y blancos.