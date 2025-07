Hilario Galli apuntó contra Stuppia tras la paritaria: «Llama la atención como el Sindicato convalida este acuerdo»

El concejal Hilario Galli (PRO) cuestionó este miércoles por la noche el cierre de la paritaria que acordaron José Salvador Stuppia y Maximiliano Wesner. «No se trata de un aumento salarial real, sino de un pago no remunerativo», espetó el ex secretario de gobierno en su cuenta de X (ex Twitter)

El concejal analizó el anuncio en varias publicaciones en forma de hilo: «Se firmó un supuesto “aumento” para los trabajadores municipales x un período de 3 meses. Pero es fundamental aclarar de qué estamos hablando: no se trata de un aumento salarial real, sino de un pago no remunerativo» y agregó, «esto significa q no genera aportes al IPS ni impacta en conceptos tan importantes como las horas extras, la antigüedad, el aguinaldo o la futura jubilación. Es decir, se trata de una suma fija, por fuera del salario, que no construye derechos ni mejora las condiciones laborales.»

«La normativa es clara: no se puede pagar un ítem no remunerativo durante más de 3 meses consecutivos sin que se generen obligaciones previsionales. ¿Qué pasará luego de esos 3 meses? Volverán a cobrar lo mismo que en junio, como ya ocurrió el año pasado? Todo parece indicar que sí», dijo el edil.

Según Hilario Galli «no termina ahí» y se preguntó «¿Qué pasa con los jubilados?» y se respondió, «ese subsidio que les anuncian también durará 3 meses, justo hasta las elecciones. No estuvo contemplado en el presupuesto anual aprobado por el HCD por lo que es una medida electoral improvisada que deberá ser convalidada por el Concejo.»

El ex secretario de gobierno agregó: «Llama la atención como el Sindicato convalida este acuerdo, luego del esfuerzo y trabajo que realizamos en conjunto durante los primeros 4 años de gestión para ordenar y dignificar la escala salarial, logrando una diferenciación más justa entre las categorías iniciales y las últimas.»

Señaló, «nos duele ver cómo, una vez más, se intenta engañar a los empleados y jubilados municipales con medidas cortoplacistas que sólo buscan calmar el malestar por unos meses, sin solucionar nada de fondo. Después de octubre, ¿con qué sueldo quedan? ¿Qué derechos quedan garantizados?»

Expresó además, «los trabajadores no necesitan limosnas electorales. Necesitan aumentos reales, con impacto en su salario, en sus aportes, y en su futuro. Necesitan políticas públicas sostenibles, no parches de campaña.»

En este sentido, el concejal manifestó, «es momento de hablar con honestidad. De decir las cosas como son. Y sobre todo, de defender con convicción y sin especulación los derechos de quienes día a día sostienen el funcionamiento del Estado municipal.»