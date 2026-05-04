La olavarriense Evelyn Díaz tendrá participación en siete comisiones del Senado bonaerense

Integra la comisión de industria y minería, fuertemente vinculada a la matriz productiva de Olavarría,

Tras varias semanas de tensas negociaciones que demoraron la conformación de las comisiones permanentes, finalmente las autoridades del Senado bonaerense designaron a los integrantes de los cuerpos para el período 2026-2027, algo que le permitirá salir del largo letargo en el que estaba enfrascado ese cuerpo.

En ese esquema, la senadora por Olavarría Evelyn Díaz quedó integrada en siete comisiones.

La legisladora formará parte de Obras y Servicios Públicos, Industria y Minería, Niñez, Adolescencia y Familia, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio Interior, Pyme y Turismo, Prevención de las Adicciones e Igualdad real de trato y oportunidades y discapacidad.

El massismo en una comisión clave

En medio de importantes vacantes en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires e incluso los pliegos de los eventuales candidatos a llegar a la Suprema Corte de Justicia, era clave lo que podía suceder con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Esa comisión quedó en manos de la senadora Malena Galmarini, esposa del ex candidato a presidente de Fuerza Patria, Sergio Tomás Massa.

Además de Galmarini, integrarán esa comisión María Luz Bambaci, Emmanuel González Santalla, Adrián Santarelli, Fernando Coronel, Sergio Alejandro Berni, Guillermo Montenegro, Jorge Schiavone, Nerina Daniela Neumann, María Emilia Subiza, Diego Valenzuela, Mario Alberto Ishii, Amira Curi, Sergio Raúl Vargas y Pedro Borgini.