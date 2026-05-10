Jóvenes olavarrienses se destacaron en el clásico entre Boca y River

Jaime Azzato, Franco Corrales e Isaías Garcia continúan sumando protagonismo en las divisiones juveniles de Boca Juniors y este sábado fueron parte de la victoria 3 a 1 frente a River Plate en una nueva edición del superclásico juvenil.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue el gol convertido por Franco Corrales, que aportó en el triunfo xeneize en el clásico.

Desde Embajadores, club de origen, felicitaron a los tres futbolistas por el presente que atraviesan y remarcaron el sentido de pertenencia y la representación de los valores de la institución en Boca Juniors.