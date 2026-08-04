“La crisis la aguantan los trabajadores”: la minería perdió 700 empleos en Olavarría

El secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, aseguró que el sector de la minería atraviesa “uno de los momentos más complejos” de los últimos años. En una entrevista con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias”, describió un escenario marcado por la caída de la producción, hornos paralizados, empresas con dificultades para pagar salarios y una fuerte pérdida de puestos laborales.

La crisis que atraviesa la actividad minera y cementera de Olavarría volvió a quedar expuesta luego de una entrevista en la que el secretario general de AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, realizó un duro diagnóstico sobre el presente del sector y advirtió que el mayor impacto recae sobre los trabajadores.

La charla con la periodista Claudia Bilbao, en el programa radial “Desayuno con Noticias”, se dio en un contexto donde las empresas mineras mantienen una deuda cercana a los mil millones de pesos con el Municipio en concepto de tasa de explotación de canteras, aunque el dirigente sindical amplió la mirada y describió una crisis productiva y laboral que, según afirmó, atraviesa a toda la cadena minera.

“La crisis la están aguantando los trabajadores”

Santillán aseguró que el deterioro de la actividad tiene como principal consecuencia el retroceso del empleo y las dificultades económicas de quienes dependen de la minería.

“Los que lo están aguantando, los que están sufriendo son los trabajadores. Los empresarios van a tener la heladera llena, pero quiero ser muy respetuoso con ellos”, expresó.

En ese sentido, vinculó la caída del sector con la paralización de la obra pública nacional, uno de los principales motores de la demanda de materiales.

“Sabemos que han intentado hablar con el Gobierno nacional por algún tipo de obra y no los han atendido. La obra pública pasa por Nación y hoy el Gobierno nacional se quiere desligar diciendo que las provincias tienen que hacer las obras. Con la situación que hay es difícil de entender”, sostuvo.

De 2.300 trabajadores a unos 1.600

Uno de los datos más contundentes de la entrevista fue la estimación sobre la pérdida de puestos laborales dentro de la minería olavarriense.

“Llegamos a tener un padrón de 2.300 trabajadores en Olavarría. Yo creo que hoy estamos en 1.600”, señaló Santillán.

El dirigente aclaró que una parte de esa diferencia corresponde a trabajadores que se jubilaron, aunque remarcó que existe una reducción significativa del empleo en el sector.

También señaló una fuerte caída en la cantidad de empresas vinculadas a la actividad.

“Hoy rondamos las 41 o 42 empresas dentro de la minería de nuestra zona, cuando en algún momento hubo más de 68”, explicó.

Según indicó, incluso las firmas de mayor estructura redujeron sus planteles.

“Las empresas más grandes han reducido casi la mitad del personal”, afirmó.

Menos producción: “Canteras que despachaban más de 200 camiones hoy despachan 10 o 20”

Santillán describió una caída profunda en los niveles de producción y explicó que la falta de demanda afecta a toda la cadena.

“Tenemos canteras que despachaban más de 200 camiones y hoy despachan 10 o 20. Es una situación muy complicada”, sostuvo.

También se refirió al presente de la industria cementera local y al funcionamiento de las plantas.

“Los hornos de Loma Negra están parados. La planta de Cementos Avellaneda tiene un horno en marcha y el otro está en reparación. Antes esas reparaciones duraban dos o tres semanas y ahora llevan meses”, detalló.

Además, explicó que la incertidumbre sobre el futuro productivo también impacta en las tareas habituales de las canteras.

“¿Para qué van a seguir haciendo destapes si no hay proyección de ningún tipo de producción?”, planteó.

Empresas que venden maquinaria y pagan salarios en cuotas

El titular de AOMA Olavarría sostuvo que, a diferencia de otros momentos de crisis, actualmente observa dificultades reales también dentro del sector empresario.

“Por primera vez veo que esto no es una maniobra de la parte empresarial”, afirmó.

En ese marco, relató situaciones que reflejan el deterioro financiero de algunas firmas.

“Sabemos que empresarios locales y canteras importantes vendieron maquinaria para pagar deudas y poder pagar los sueldos. Hay canteras que no pueden pagar los salarios y los están abonando en cuotas”, indicó.

Además, señaló que existen empresas con deudas vinculadas a la obra social y a la organización sindical.

Trabajadores endeudados para llegar a fin de mes

Sobre el cierre de la entrevista, Santillán expresó su preocupación por el nivel de endeudamiento que atraviesan muchos trabajadores mineros.

“Tengo muchos compañeros que se han volcado a los créditos virtuales y se endeudan con eso”, advirtió.

Y explicó que la diferencia entre los aumentos salariales y el costo financiero de esos préstamos genera un círculo difícil de sostener.

“Van a un préstamo con una tasa del 10% cuando el trabajador, con suerte, recibe un 2% de aumento. Se entra en un círculo muy complicado”, concluyó.