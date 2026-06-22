Más de 60 proyectos se presentarán en la Feria Distrital de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

Más de 40 establecimientos educativos de Olavarría participarán este jueves 25 de junio de la instancia distrital de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, un encuentro en el que estudiantes y docentes expondrán proyectos de investigación, innovación y producción desarrollados en las aulas.

La actividad se realizará de 9 a 15 en la sede del Club Mariano Moreno y reunirá a 43 instituciones de gestión pública y privada que presentarán un total de 63 proyectos vinculados a distintas áreas del conocimiento, entre ellas Ambiente Social y Natural, Prácticas del Lenguaje, Ingeniería y Tecnología, Derecho y Ciudadanía, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Artes, Educación Tecnológica y Emprendedorismo.

La feria constituye una de las principales instancias de socialización de los trabajos que se desarrollan en las escuelas durante el ciclo lectivo. A través de estas propuestas, estudiantes de distintos niveles y modalidades abordan problemáticas y temas de interés vinculados con su realidad cotidiana, la comunidad educativa y el entorno social.

Desde la organización invitaron a la comunidad a recorrer la muestra y conocer las producciones elaboradas por los alumnos junto a sus docentes. La jornada permitirá observar experiencias de investigación e indagación escolar que buscan generar aprendizajes significativos y promover el intercambio de conocimientos.

La propuesta forma parte del Programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Durante junio y julio se desarrollan instancias distritales en los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas y fomentar la participación de los estudiantes en proyectos científicos, tecnológicos, artísticos y sociales.

Los trabajos seleccionados avanzarán a la etapa regional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, que tendrá como sede a Olavarría el próximo 13 de agosto en el Centro de Exposiciones Municipal (CEMO).