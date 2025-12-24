Mercedes Landívar brindó un detallado informe de gestión en el HCD y habló de todo

La jefa de Gabinete del Municipio, Mercedes Landívar, concurrió por segunda vez al Honorable Concejo Deliberante para presentar el informe de gestión previsto por ordenanza. La exposición se extendió por más de dos horas y estuvo organizada por ejes temáticos.

Al responder las consultas de los distintos bloques, la funcionaria combinó la lectura de algunas respuestas con intervenciones improvisadas y abordó temas vinculados a obra pública, servicios, seguridad, cooperativas, vivienda, salud y situación económica del Municipio.

Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado a Coopelectric. En ese marco, Landívar sostuvo que durante la gestión municipal anterior “había una decisión política de no controlar a la cooperativa” y afirmó que la situación actual de la entidad no comenzó recientemente, sino que es consecuencia de decisiones adoptadas a lo largo del tiempo. En ese sentido, señaló que el espacio político que gobernó anteriormente deberá hacerse cargo de esas decisiones y remarcó que la actual gestión debe afrontar consecuencias heredadas, pero con el compromiso de aplicar la normativa vigente.

En relación con la denominada cuota capital, la jefa de Gabinete aclaró que esos valores no son definidos por el Ejecutivo municipal. Explicó que las decisiones corresponden al Consejo de Administración de Coopelectric y que son avaladas por el OCEBA, por lo que el Municipio no tiene facultades de control ni obligación de informar sobre ese punto. Indicó además que los socios de la cooperativa pueden exigir explicaciones y realizar los reclamos correspondientes, tanto por la cuota capital como por la comisión especial aprobada recientemente, y deslizó que la mayoría de los concejales “probablemente son socios de Coopelectric”.

Respecto del contrato del servicio de energía eléctrica, Landívar precisó que el vínculo contractual con la cooperativa se encuentra formalmente finalizado. No obstante, aclaró que, al tratarse de un servicio público esencial, la normativa establece que debe garantizarse la continuidad del suministro bajo las mismas condiciones hasta que el concedente determine un nuevo proceder. En ese marco, subrayó que la continuidad del servicio no implica una prórroga automática ni un derecho adquirido, y que el silencio administrativo tampoco puede interpretarse como una extensión del contrato.

La funcionaria consideró “llamativo” que desde el PRO se desconozcan ocho años de gestión vinculados a uno de los contratos más importantes del Municipio y recordó que Coopelectric había solicitado una prórroga por expediente que nunca fue respondida. Además, mencionó la alianza política existente en esos años y señaló que integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa formaron parte de listas provinciales de Juntos por el Cambio.

En cuanto al servicio de Obras Sanitarias, Landívar se refirió a los argumentos que sostienen que la falta de actualización tarifaria genera déficit y recordó que durante los ocho años de la gestión anterior la tarifa del agua fue aumentada solo tres veces, por decisión de los socios de la cooperativa. En ese sentido, afirmó que, si el servicio lo amerita, la tarifa deberá ser actualizada y sostuvo que existe “un déficit operativo histórico” producto de la falta de control sostenida en el tiempo.

Durante el informe también respondió consultas sobre obra pública, el Colector Cloacal Norte —que aseguró está incluido en el presupuesto provincial—, el estado de calles y avenidas, el Fondo Educativo, la emergencia en seguridad, el transporte público y la situación del Hospital Municipal. En materia de seguridad, enumeró inversiones en descentralización de dependencias, ampliación del sistema de videovigilancia y mantenimiento de móviles, y adelantó que la Guardia Urbana podría ponerse en marcha durante 2026.

Finalmente, Landívar rechazó versiones sobre una eventual intervención de Coopelectric y afirmó que “no va a pasar de ninguna manera”, ante las acusaciones de que “La Cámpora va por la cooperativa”. Además, cuestionó lo que definió como una “mirada clasista” hacia las cooperativas, al señalar que se realizan pedidos de informes y cuestionamientos a cooperativas de trabajo integradas por sectores de la economía popular, mientras que históricamente no se ejercieron controles sobre Coopelectric.

Seguridad, salud y otros temas

En materia de seguridad, afirmó que los hechos delictivos existen, aunque consideró que el crecimiento debe analizarse con datos del Ministerio Público Fiscal. Enumeró acciones realizadas: descentralización de dependencias, ampliación del sistema de videovigilancia, mantenimiento de móviles policiales, compra de insumos y equipamiento. Propuso que en 2026 participe un concejal por bloque en el Consejo de Seguridad.

Sobre salud, negó demoras generalizadas de siete meses para cirugías y explicó que las reprogramaciones responden a cuestiones médicas, administrativas o del estado de los pacientes. Indicó que hay dos denuncias por mala praxis y dos por averiguación de causales de muerte en trámite. Aclaró que no renunció la mitad del equipo de Urología y que las licencias otorgadas no impactaron significativamente en la atención.

Viviendas, economía y administración

Consultada por la promesa de construir 100 viviendas por año, Landívar señaló que existen distintas modalidades, como la autoconstrucción, y enumeró proyectos en marcha: lotes con servicios en la ciudad y localidades, los 112 lotes del macizo Coronel Dorrego y programas que incluirán a cooperativistas de Hinojo en 2026.

Respecto a la venta de una calle a Loma Negra, respondió a una consulta del PRO y detalló que la diferencia favorable al Municipio fue invertida en plazo fijo y fondos de inversión. También defendió las bonificaciones por tiempo pleno de funcionarios, afirmando que forman parte del salario y recordando que fueron creadas por gestiones anteriores.

No confirmó ni descartó la creación de nuevos tributos y señaló que la fiscal impositiva se encuentra en análisis permanente.