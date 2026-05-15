Nicolás Pino en Olavarría: «El camino que ha tomado este gobierno es mucho más virtuoso para la producción»

Imagenes: Mauricio Latorre / entrevista: Jorge Scotton

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, visitó la ciudad de Olavarría en el marco de la muestra «La Ganadería que viene». Durante su recorrida, el dirigente ruralista destacó el potencial del sector y analizó la coyuntura política y económica que atraviesa el campo argentino.

«Me encuentro gratamente sorprendido por algo que empezó con una inquietud de amigos profesionales para mostrar la capacidad de la ganadería argentina en momentos que las cosas no estaban como están hoy», expresó Pino al referirse al evento local. En ese sentido, proyectó un futuro optimista para la actividad: «Me imagino cómo va a ser hacia adelante, con la posibilidad de tener una ganadería mucho más competitiva y con productores que queremos producir más y mejor».

Sobre la resistencia del sector frente a las políticas de las últimas décadas, el titular de la SRA fue tajante: «Seguimos produciendo las mismas tres millones de toneladas de carne que hace 30 años. Eso habla muy bien de los productores, porque hay que recordar la cantidad de trabas que hemos resistido y la cantidad de productores que han quedado en el camino por no poder sostener ese tipo de producción. Hay que sacarse el sombrero por seguir produciendo en las condiciones que estuvimos hasta hace 2 o 3 años».

En cuanto al panorama político actual, Pino brindó un fuerte respaldo al rumbo del Gobierno Nacional. «Los gobiernos se tienen que ordenar y entender que cambió el matriz. El camino que ha tomado este gobierno, al que le guste bien y al que no también, es mucho más virtuoso para la producción», afirmó. No obstante, señaló que para alcanzar el techo productivo se requiere acción en varios niveles: «La política, el gobierno nacional, provincial e intendentes tienen que lograr que las condiciones se generen. ¿Cómo hacen? Bajen los impuestos, muchachos, no va por otro lado».

Además del reclamo impositivo, el dirigente hizo hincapié en la necesidad de financiamiento y mejoras estructurales. «Necesitamos créditos que realmente tengan una tasa que sea valor productivo, no un crédito que te ayude a fundirte antes», advirtió. Asimismo, planteó el desafío de la logística: «Si el Presidente dice ‘produzcan más’ y nosotros decimos ‘vamos a producir más’, ¿por dónde lo vamos a mover si no tenemos la mejora que necesita la Argentina en infraestructura?».

Finalmente, Nicolás Pino se refirió a la próxima edición de la Exposición Rural de Palermo, que este año celebrará un aniversario especial. «La institución cumple 160 años el 10 de julio y eso genera mucha expectativa. Las previas, como lo que pasó en Azul o lo que vendrá en Corrientes y Palermo con las distintas razas, nos marcan que será una exposición por demás exitosa e histórica», concluyó.