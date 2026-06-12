Olavarría será sede de la final de la Liga Bonaerense de Freestyle

La Casa del Bicentenario será escenario este domingo de la gran final de la Liga Bonaerense de Freestyle, una jornada que reunirá a exponentes de la cultura urbana de Olavarría y distintos puntos de la provincia.

La actividad comenzará a las 14 horas en el espacio ubicado en Bolívar y Cerrito y definirá al campeón de la temporada 2026. En la instancia decisiva se enfrentarán los ganadores del Torneo de Verano y del Torneo Apertura, quienes buscarán quedarse con el máximo título de la competencia.

Desde la organización también se informó que los jóvenes interesados en participar podrán inscribirse de manera presencial el mismo día del evento, ya que habrá cupos disponibles para nuevos competidores.

La propuesta forma parte de una iniciativa impulsada de manera conjunta entre el Municipio de Olavarría y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover espacios de expresión, encuentro y participación para las juventudes.

Además de las batallas de freestyle, se espera una jornada dedicada a la cultura urbana, con la participación de artistas y referentes de la escena local y regional.