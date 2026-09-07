Un total de 19 trabajadores resultaron desvinculados de la empresa Galasur, de los cuales 17 están afiliados al sindicato minero AOMA y dos pertenecen al Centro Empleados de Comercio.

Ante esta situación, el personal afectado y la conducción gremial iniciaron una manifestación en el acceso al establecimiento para reclamar la apertura de una instancia de negociación y el pago de las indemnizaciones.El secretario general de AOMA, Alejandro Santillán, brindó explicaciones en la puerta de la firma y cuestionó la postura de la patronal. «Hicimos una asamblea a las 0 horas donde se tomó la determinación de que, bueno, que aparezca algún funcionario de la empresa y que dé las explicaciones correspondientes.

Y, bueno, obviamente que lo que necesitamos es generar una mesa de diálogo y encontrar alguna alternativa», afirmó el dirigente.

Respecto a las razones de los despidos, Santillán indicó que la empresa argumenta deudas del Estado nacional y la paralización de la obra pública, aunque rechazó que los operarios asuman los costos de esa situación.

«La verdad que no que no quieran abonarle el salario a la gente, perdón, que no le quieran abonar la indemnización, me parece una falta de respeto hacia sus propios trabajadores, invocando algo que es ajeno a ellos, como ellos dicen, pero que, obviamente, que ellos tienen que tienen responsabilidad», sostuvo.

En la misma línea, relacionó el escenario actual con el contexto económico nacional. «Son cuestiones que entiendo que el gobierno con los funcionarios de la empresa son, o con los empresarios, son los que le tienen que encontrar una solución.

Obviamente que no se tienen que hacerlo distraído, acá le están haciendo pagar los platos rotos a los trabajadores, que hay una caída de la obra pública. Lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, se han perdido más de 400 puestos con la gestión del nuevo gobierno nacional, no no es nuevo», remarcó Santillán, al tiempo que agregó: «Ahora que no quieran pagarle la indemnización a la gente, para nosotros es algo de de la manera que corresponde, para nosotros también es nuevo».Sobre la búsqueda de alternativas para resolver el conflicto, el gremialista detalló las exigencias del sector.

«Obviamente, lo que buscamos es una mesa de diálogo para, de de manera civilizada, y como corresponde, encontrar una solución, alguna alternativa. Sea algún compañero que se quiera quiera dar un paso al costado, que quiera buscar nuevos rumbos, también, obviamente, que que va a ser aceptado, pero, obviamente, lo que solicitamos es que se le pague la indemnización a aquellos que se quieran ir, y, en caso de los que quieran reincorporarse, que que puedan volver a su puesto de trabajo», expresó.

Durante la manifestación, el referente de AOMA expresó su sorpresa por el despliegue de seguridad privada y policial dentro del predio. «Nos llamó mucho la atención hoy a las 0 horas encontrarnos con un móvil policial. Bueno, la empresa ha contratado a la policía para que cuide las instalaciones, que son cosas que, la verdad, que no son habituales, nos nos sorprendió mucho, y que también no concuerdan con lo que están diciendo, con que las cosas no van bien y y generar, traer gente externa para para cuidar, y más que que policía, ¿no? Entiendo que en Olavarría es mucho más a las localidades de alrededor de Olavarría, la policía no abunda.

Entonces, que utilicen a la policía para cuidar establecimientos privados tampoco nos nos pone muy, no no sé si estamos de acuerdo con eso, pero bueno, me parece que son cosas que van en contramano de lo que ellos vienen planteando», cuestionó.

Consultado sobre la posibilidad de recurrir a acciones judiciales, Santillán descartó que la vía legal sea una respuesta inmediata para la subsistencia de los despedidos.

«Lo que pasa es que la demanda, obviamente, todos sabemos cuál es la situación hoy de la justicia, y también lleva mucho tiempo, y los trabajadores no no no tienen ahorros como para decir, bueno, me voy a tomar un año sabático a ver qué pasa con con este juicio.

Me parece que es una falta de respeto que le están haciendo a sus propios trabajadores, a los trabajadores que que ponen el pusieron el lomo todos los días para que esta empresa, con todas las falencias que tiene esta empresa, que la empresa pueda seguir marchando, que se pueda producir y que se puedan cubrir las obligaciones que tiene la empresa.

Hacer lo que han hecho de de desvincular a los trabajadores sin el dueño haber tenido una charla con con su gente, ¿no?», argumentó.En cuanto al desarrollo del reclamo laboral y las actuaciones en el Ministerio de Trabajo, el dirigente relató lo sucedido tras las suspensiones dispuestas la semana pasada.

«El Ministerio de Trabajo actuó de manera inmediata. El mismo jueves, cuando vimos ese comunicado, que los delegados nos hicieron llegar ese comunicado, pusimos en alerta al ministerio, y el ministerio se acercó y tuvo una reunión con con el gerente y lo instó a tener una reunión que, bueno, que el viernes tuvimos esa reunión donde apareció un abogado que que que, bueno, que que no tenía poder de decisión de nada.

Se presentó a a, valga la redundancia, a mostrar un escrito, y no no pudo debatir, no pudo hacer nada porque no tenía esa esa autorización. La gente sigue sin respuesta, la gente no le han depositado ni el 202 ni la mitad de la indemnización tampoco.

O sea, han hecho las cosas mal por todos lados, no no por uno», enfatizó.Sobre la actividad en las instalaciones durante los últimos días, aclaró: «Lo que ocurrió es que había un tren para cargar, y uno de los compañeros que está en la carga terminó de cargar el tren, y estuvo paralizada porque todos los compañeros estaban suspendidos.

Entonces, no había otra forma de, o sea, era imposible de que marchara porque el miércoles, con ese comunicado, habían suspendido a la totalidad del personal el día jueves, viernes y sábado. Por eso tomamos la determinación de hoy lunes a las 0 horas hacer la primera asamblea, donde nos encontramos con todos los trabajadores con uno de los turnos, y ahora a las 8 de la mañana con el segundo turno».

Santillán remarcó además la antigüedad de varios de los cesanteados y apuntó directamente a los dueños de la firma, la familia Anbold. «Hay trabajadores que que tienen 20 años en la empresa, por eso eso es lo desagradable o lo o lo doloroso, ¿no? Porque no son gente que que son desconocidas.

O sea, trabajaron con el padre del que hoy es el dueño, se comieron unas cuantas heladas en el lomo trabajando para que la empresa pueda marchar y que que tengan esa ese trato hacia ellos. Me parece que que habla muy mal de ellos. Ojalá que todo se puede remediar, y creo que con con diálogo», sostuvo.

Por último, el titular del gremio aseguró que la protesta se mantendrá en el acceso a la planta de manera pacífica. «Estamos a un costado, se tomó la determinación de quedarnos en en el ingreso, no estamos obstaculizando ni nada. Ojalá que que la empresa tenga un poco más de de respeto por los trabajadores, que ningún supervisor se ponga a marchar y a tratar de hacer producir la planta. Eso hablaría, seguiría hablando mal mal de ellos. Queremos encontrar una solución, queremos hacerla a través del diálogo, que entendemos nosotros que es la única que es la única solución, pero para que haya diálogo tiene que haber dos partes. De parte de la empresa, hasta ahora no no ha aparecido nada. Nadie serio para para poder hablar», cerró