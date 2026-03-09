Trabajos viales, limpieza de basurales y tareas hidráulicas en distintos sectores de Olavarría

El Municipio de Olavarría informó que en los últimos días se realizaron distintos trabajos de mantenimiento urbano y mejora de infraestructura en varios puntos del Partido, a partir de operativos desplegados por la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

Entre las intervenciones se incluyeron tareas de mejora vial en el cruce de las avenidas Avellaneda y Circunvalación, donde se llevó a cabo el perfilado de las isletas que rodean la rotonda.

Los trabajos también alcanzaron la prolongación norte de la avenida Pellegrini, en inmediaciones del paso a nivel ubicado camino a Sierra Chica. De manera paralela se realizaron tareas de mantenimiento en distintos tramos de la calle Buchardo, en el barrio Villa Aurora, y en las cercanías del cruce de las avenidas Avellaneda e Ituzaingó.

En materia de higiene urbana, se llevó adelante la limpieza de un basural a cielo abierto ubicado sobre la avenida Colón, más allá de la intersección con Alberdi, en dirección hacia la Ruta 60.

Además, durante la jornada del lunes se desarrollaron tareas de mantenimiento sobre la avenida Ituzaingó, en el sector lindero al predio ferial de la Sociedad Rural de Olavarría. Desde el área indicaron que estas labores se realizan a partir de relevamientos propios y también como respuesta a solicitudes de vecinos.

En paralelo continúan los trabajos para la puesta en funcionamiento de la playa de camiones ubicada en el acceso a Sierras Bayas, donde este lunes se observó el despliegue de maquinaria y personal municipal.

Por último, en el área de hidráulica se realizaron tareas de limpieza y rectificación del canal ubicado en el cruce de las avenidas Alberdi y De los Trabajadores.