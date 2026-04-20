Visan Ingeniería presentó la oferta más baja para la obra en el Jardín de Infantes 927

La empresa Visan Ingeniería SA presentó la oferta económica más baja en la licitación para el cerramiento del Salón de Usos Múltiples del Jardín de Infantes N° 927, con una cotización de $62.536.078,50.

El acto de apertura de sobres se llevó a cabo en la mañana de este lunes en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Fue encabezado por el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, Orfel Fariña, junto al director de Licitaciones, Ezequiel Lorenzo.

En total se presentaron seis oferentes. Además de la propuesta de Visan Ingeniería SA, cotizaron Vigas y Bloques SRL ($69.000.000), Mateo Leandro Gabriel ($70.445.311,80), Jhonny Caba Lomar ($72.984.000), Vilmey ARG SAS ($73.250.000) y Castelli Jonathan ($77.495.151).

La obra corresponde al Jardín de Infantes ubicado en Juan Pablo II al 3518 y se enmarca en el Plan de Infraestructura Educativa que impulsa el Municipio de Olavarría.

Según se detalló, los trabajos contemplan el cerramiento del SUM con bloques de hormigón, la colocación de carpintería de aluminio —puertas de emergencia y ventanas—, la ejecución de un piso de acceso de hormigón armado y tareas de pintura, entre otras intervenciones.