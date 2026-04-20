Apareció la joven que era intensamente buscada, esta en buen estado de salud

Localizaron en Lomas de Zamora a la joven desaparecida en Olavarría

La DDI y la Estación de Policía de Seguridad Departamental Olavarría confirmaron el hallazgo de una menor de 15 años, quien fue localizada en buen estado de salud en la localidad de Lomas de Zamora.

A raíz de labores de campo y la visualización de cámaras de seguridad privadas y municipales, los investigadores lograron establecer que la menor subió a un vehículo Volkswagen Voyage conducido por un hombre que ya fue identificado. Tras abordar el rodado, ambos se retiraron de la ciudad.

Siguiendo el rastro del vehículo, se determinó que el mismo se dirigió a un domicilio ubicado en la calle Mistral al 2000, en Lomas de Zamora. Con la colaboración del personal del Destacamento Villa Rita, los efectivos policiales se constituyeron en el lugar y hallaron a la joven junto a su progenitora.

La fiscalía y el juzgado de intervención fueron informados del hallazgo. La progenitora fue notificada de las medidas dispuestas por el Juzgado de Familia de Olavarría, mientras que la menor fue sometida a un informe médico para constatar su estado.

Desde la Jefatura Departamental Olavarría se conformó una comisión integrada por personal policial, el Servicio Local y la Comisaría de la Mujer para viajar a la mencionada localidad y trasladar a la menor de regreso a la ciudad. En las tareas investigativas participó personal del GTO de la Comisaría Primera, otras dependencias locales y la Superintendencia de Seguridad Interior Centro.