Una Juez de Tandil embargó todo lo que Juan Martín del Potro pueda percibir en el Argentina Open (ATP 250)

Fuente: En Línea Noticias / El Profesional

El Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de Tandil hace algunas semanas una medida cautelar mediante la cual traba un embargo a los bienes que el tenista Juan Martín del Potro pueda lograr en su regreso a la actividad en el Argentina Open (ATP 250).

La decisión lleva la firma del Juez José Martín Zarate sostiene «decrétase el embargo solicitado, sobre todo importe que por participación y/o premio y/o cualquier concepto tenga a percibir el demandado Juan Martín Del Potro en el torneo de tenis ARGENTINA OPEN (ATP 250), como también sobre los créditos que el accionado tenga sean estos por derecho de imagen o contraprestación por participación y/o por publicidad y/o por cualquier otro concepto. A los fines de la toma de razón, líbrese el oficio del caso a TENNIUM ARGENTINA S.R.L», dice la resolución que está incluida en una demanda iniciada por una cerealera contra contra el tenista.

La demanda se inició a mediados del año pasado aunque adquirió trascendencia en las últimas horas debido al inminente regreso de Juan Martín del Potro a los torneos oficiales.

La demanda fue iniciada por «LDC Semillas S.A» quien sostiene que «Juan Martín del Potro, emitió los cheques de pago diferido por la suma de $2.182.036,50″ y los mismos fueron rechazados por el motivo «sin fondos».

Si bien la empresa, dice la demanda, «intimó verbalmente y por Carta Documento, no logró el cobro requerido.

«Las gestiones y reclamos efectuados al demandado tendientes a que regularice su deuda y pague los cheques rechazados resultaron infructuosos», se lee en la demanda.

El de fin de año no fue el primer embargo que sufrió Juan Martín Del Potro toda vez que en el inicio de la demanda el mismo Magistrado había dictado una medida cautela mediante la cual establecía que «hasta cubrir el importe de la suma de monto de juicio $4.364.073,00, más la de otros montos $1.745.692,00, que se presupuestan para responder a intereses y costas, trábese embargo sobre los fondos del demandado que por cualquier concepto posea en el presente o futuro en las entidades bancarias, bancos HSBC S.A., Banco Macro S.A. y Banco Credicoop S.A».

Esta demanda no es la única dado que en el mismo Juzgado, también el año pasado, otra cerealera realizó una demanda similar sobre Cobro Ejecutivo contra el tenista. En este caso el monto de la demanda es superior a los 10 millones de pesos también por la emisión de una serie de cheques que no habrían tenido fondos y fueron rechazados, sostienen los demandados.

En este segundo juicio se encuentran embargados tres automóviles propiedad del tenista que tenía previsto el regreso a la actividad oficial en febrero.

Las versiones nacionales

Juan Martín del Potro es noticia nuevamente, pero esta vez no por un suceso del mundo tenístico. Aunque se cree que volverá a las canchas en el mes de febrero luego de una larga inactividad de hace más de dos años, el tandilense tendría su foco en otro lado. En el día de ayer, en el programa «A la tarde» conducido por Karina Mazzocco en América TV, aseguraron que el deportista tendría una deuda de más de 30 millones de dólares provocada por su padre, quien falleció el año pasado.

De acuerdo a lo revelado en dicho ciclo, el padre de Del Potro fue siempre el encargado de la parte económica en la carrera del tenista, todo como consecuencia de la confianza que el tenista le tenía. Pero lo cierto es que Daniel del Potro era veterinario y poco sabía del tema económico y financiero. Débora D’Amato, una de las panelistas del programa, aseguró que Delpo jamás tuvo idea de los negocios de su padre.

«Las lesiones y el deporte no le permitían prestarle atención a la parte económica y se la confió a su padre. Un hombre que no tenía muy claro el mundo de los negocios y empezó a invertir mal y no le avisaba de los negocios que hacía. Él malgastó su fortuna. No supo invertir, tuvo que recurrir a acreedores. Fue sumando deudas», señaló D’Amato sobre el padre de Juan Martín del Potro.

Luego, Florencia de la V agregó: «Cuando su papá murió le fueron a tocar la puerta los deudores porque su padre no supo manejar el negocio. La mayor deuda la tenía con una cerealera y él la está pagando». Y explicó las razones por las que, según ella, lo hizo: «A él no le habría alcanzado con que el hijo sea una estrella máxima del tenis, sino que necesitaba protagonismo. Hay una cosa que tiene que ver con el tener campos, con pertenecer a cierta parte de la sociedad», apuntó la diva.

«A él le queda el 10% de su patrimonio», confirmó D´Amato. «En el banco no debe tener más de 3 millones de dólares. Es mucha plata, claro, pero él pensaba que no tenía que trabajar nunca más en su vida cuando se dio cuenta de este desastre», afirmaron sobre la fortuna de Juan Martín del Potro.

Cabe destacar que Delpo viene entrenándose en su Tandil natal desde hace un tiempo, luego de dos operaciones en su rodilla, con el objetivo de volver a jugar. Según trascendió, su principal motivación es llegar al Argentina Open que se disputará en febrero de este año.