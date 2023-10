Violencia en el HCD: El trabajador golpeado y aprehendido acusó al Municipio por lo que le pasó

El trabajador y dirigente sindical que fue aprehendido en la previa de la sesión del Concejo Deliberante participó este jueves de la conferencia de prensa de la CGT Regional Olavarría donde se repudió lo sucedido en inmediaciones de la Sociedad Española en medio de un desproporcionado operativo policial montado para controlar una manifestación del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Iván Rojo es enfermero y además delegado de ATSA, y el miércoles fue aprehendido en medio de la manifestación que se realizaba en la previa de la sesión del HCD.

«Yo creo que estamos en el mundo del revés, no podemos tratar a la gente así», expresó Iván Rojo.

Sobre los golpes y la aprehensión dijo: «yo creo que el que me golpeó y el que me puso las esposas estaba muy enojado, creo que no quería estar ahí. En ningún momento lo agredí o lo insulté, simplemente le dije que me mostrará la orden firmada por un Fiscal o un Juez, que no me habilitará a mí a circular por la vía pública. Yo tengo todo el derecho constitucionalmente hablando de circular, no hay nada que me lo prohíba. No lo entendieron así, ellos me explicaron a su manera, que tenían órdenes y como vieron que yo no iba a ceder, me llevaron detenido».

Sobre la policía sostuvo, «ellos reciben órdenes y acá es claro, esas ordenes vinieron desde el Ejecutivo».

Por otro lado, Iván Rojo contó que en la comisaría primera lo mantuvieron esposado y no le permitieron llamar a su abogado.

«Estoy detenido, privado de mi libertad, no me respondieron cuáles eran los cargos que se me imputaban y no me dejaron llamar a mi abogado. Eso claramente está encuadrado con privación de ilegitima de la libertad», dijo el enfermero y delegado de ATSA.