Wesner: «nos vamos a centrar los primeros seis meses a poner de pie nuevamente el Municipio

El intendente electo concedió una entrevista a En Línea Noticias.

El intendente electo, Maximiliano Wesner habló con En Línea Noticias a dos semanas del triunfo en las elecciones de octubre y en medio de la transición con el gobierno de Ezequiel Galli.

Maximiliano Wesner contó que se encuentra de vacaciones en su cargo de la ANSES dado que se encuentra abocado a los detalles de la transición y su llegada al Palacio San Martín.

Primero, el Intendente electo dijo que aún no está puesta la fecha para asumir el cargo: «es un tema de protocolo y todavía no lo tenemos definido. Puede ser 10 (domingo) o puede ser 11 (lunes). Quiero estar en la asunción de Axel, porque va a jurar Mercedes (Landivar Valerio) como diputada también, así que queremos coordinar eso», expresó el Intendente electo en el inicio de la charla.

En el medio de la transición, Maximiliano Wesner también convocó e integró una Mesa Política para coordinar las acciones para el 19 de noviembre día en que los olavarrienses volverán a las urnas para elegir en el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei.

Al respecto, el Intendente electo dijo: «nosotros ya hicimos una Mesa Política, vamos a garantizar y a cuidar el voto de Unión por la Patria, de Sergio Massa, para nosotros es central la elección, no solamente para todos los argentinos sino también para nosotros como fuerza política y como gestión municipal porque hay muchas obras empezadas que son financiadas por Nación, que tienen que continuar, que tienen que ser terminadas. Es imperioso que Sergio Massa sea presidente a partir del 10 de diciembre y que gane con contundencia el 19 de noviembre.»

Gabinete

El proceso de cambio de gobierno en Olavarría se topó con una «sorpresa» el lunes 23 de octubre cuando se conoció que Ezequiel Galli solicitaba una licencia y dejaba la ciudad por más de 20 días. Esto no impidió que Maximiliano Wesner se encontrara con su antecesor y pudieran firmar el acta de la transición.

Maximiliano Wesner sostiene que en la calle aún persiste el «modo campaña» dado que «el cariño de los vecinos» se sigue manifestando aunque remarcó, «yo sigo con la cercanía pero con la sintonía de la transición, con la sintonía de hacerme de la documentación, con la sintonía de mantener reuniones, de formar el equipo, de formar el gabinete y trabajando para eso. Es una responsabilidad enorme que hemos asumido con la seriedad que asumimos la campaña».

El Intendente electo hizo mención a su equipo de gobierno y su gabinete. Mencionó que están trabajando en «dos cuestiones» dado que se debe elaborar la estructura del gabinete y los roles de los funcionarios y luego los nombres. Al respecto, Maximiliano Wesner señaló: «algunos nombres ya los tengo, pero no tengo definido el total del gabinete, como ya lo dije por respeto, por seriedad, los nombres los vamos a dar a conocer ahí mismo en diciembre.»

Aclaró que las personas que hoy están yendo a tomar contacto con las distintas áreas del Municipio no necesariamente serán las responsables de las áreas en el gabinete.

En el marco de la estructura de su gabinete dijo: «no habrá más secretarías, puede que haya menos. Pero lo que si voy achicar son las direcciones es algo que dije en la campaña y lo voy a poner en práctica ahora».

Sobre el gabinete, Maximiliano Wesner agregó: «no voy a tener limitaciones para convocar a trabajar, no habrá amiguismo, no habrá compañerismo. Habrá personas que me acompañen que tengan firmeza, territorio, conocimiento, experiencia y conocimiento de cada una de las áreas. No voy a contemplar otros criterios. Un funcionario público tiene que estar 24 horas a disposición del Intendente y de los vecinos».

Transición

El intendente electo, Maximiliano Wesner habló lo que se vienen encontrando en la transición y lo que él y su equipo le están prestando atención. Wesner solo mantuvo una reunión con Ezequiel Galli y reveló que han tenido reuniones con otros funcionarios aunque no lo pudieron hacer con Hilario Galli dado que recién llegó de vacaciones esta semana.

«Hemos tomado contacto con otros funcionarios para hacernos de alguna documentación en estos días que pasaron y fuimos viendo un registro de licitaciones, diferente información que hemos ido pidiendo para hacernos de ella y poder tomar decisiones no solamente en lo que tenga que ver en la transición y en el armado, sino también en los primeros días de gestión del Gobierno», explicó Maximiliano Wesner.

En este sentido, el intendente electo mencionó algunos temas donde están poniendo mucho énfasis: «estamos con el tema de las licitaciones de medicamentos e insumos hospitalarios, más que nada por el tiempo que lleva el proceso licitatorio y también estamos con algunas cuestiones que tienen que ver con el área de Desarrollo Social que ya tomamos contacto con la provisión de alimentos secos y frescos, que son cosas imprescindibles que no se pueden cortar y es lo que más nos importa porque hay cuestiones que pueden esperar y otras que no».

Wesner indicó que el Presupuesto 2024 no es algo que este definido dado que será algo que abordarán con el Intendente Ezequiel Galli en las próximas reuniones al igual que los contratos más importantes que tiene el Municipio y que vencen a fin de año.

En el desarrollo de la entrevista volvió sobre un tema recurrente de la campaña electoral: el déficit de las cuentas públicas.

Ya metido en la transición, Maximiliano Wesner dijo: «la situación del Municipio es crítica, es crítica económica y financieramente. No hay antecedentes así ni en la gestión que dejó José (Eseverri) ni el déficit de 2019. Hoy en relación a los ingresos corrientes, el déficit es muchísimo mayor y preocupa, pero es algo que nos va a ocupar a partir del día de diciembre que ya nos está ocupando y que vamos a ordenar y vamos sanear las cuentas municipales para poder dar respuestas. No se puede gestionar con déficit, la verdad que no se puede gestionar, no es sano para la economía municipal y si no es sano para la economía municipal, no es sano para la economía de los olavarrienses».

Wesner adelantó que lograr el orden de las cuentas será su primer objetivo, «nos vamos a centrar los primeros seis meses a poner de pie nuevamente el Municipio, no quiere decir que el séptimo mes será superavitario, sino que la austeridad que dijimos que íbamos a tener en la planta política es la autoridad que vamos a tener en los primeros meses para gestionar».

El intendente electo dijo que no está en sus planes modificar el mecanismo de aumento de Tasas que rige en la actualidad. Es importante señalar que el Intendente se encuentra facultado por el HCD, por Ordenanza, para aumentar las tasas municipales en relación con la inflación dos veces al año.

«Es una potestad que cedió el HCD, eso está por Ordenanza. Voy a tener la potestad por Decreto de aumentar hasta el coeficiente que marque el INDEC. Eso es así hace un tiempo, no es de ahora», dijo Wesner.

Wesner se refirió además a la relación con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría y la paritaria que debía abrirse el 1 de noviembre pasado. «Es otro de los temas importantes, hemos tenido intercambios de mails para hacernos de documentación y es uno de los temas que tenemos que charlar en las próximas reuniones», dijo el Intendente electo.

En materia de personal aclaró algunos aspectos respecto de los pase a planta permanente.

Wesner remarcó que no se ha podido reunir con la Jefa de Personal del Municipio aunque señaló que ya ha pedido información vinculada a los pases a planta permanente de los trabajadores. De todas maneras aclaró que esos pases están prohibidos por una Ley provincial.

Por otro lado, en materia de Obras Públicas Maximiliano Wesner le dijo a En Línea Noticias que están a la espera de documentación para conocer cuántas son las que se encuentran en marcha, aunque adelantó que hay contratista que están a la espera de redeterminaciones de precios.

En ese marco, el intendente Maximiliano Wesner habló del programa TUVI, fuertemente cuestionado desde Unión por la Patria y envuelto en más de un escándalo en el último tiempo.

«No es un modelo de construcción que le guste a los vecinos, a los adjudicatarios, ni a quien va a conducir el municipio desde el 10 de diciembre. No es un modelo que nosotros tengamos pensado, no es el modelo que yo manifesté en la plataforma electoral», dijo Wesner aunque calificó que este «no es un tema urgente».

En este sentido, Maximiliano Wesner aseguró: «Las TUVI son parte del déficit. Nos costó a todos los olavarrienses entre 80 y 100 millones de pesos, eso parte de los 3.000 millones de pesos que va a dar el déficit cuando termine el 2023».

«Olavarría dejó de hacer obras financiadas por el Tesoro Municipal, el déficit termina siendo operativo. No es un déficit que uno lo vea en la calle, que uno lo pueda palpar. No es un déficit que tenga que ver con que se pintaron los Servicios Territoriales, se pintó el Museo de Ciencias, no es un déficit que tiene que ver con los edificios municipales están en buenas condiciones, hay un déficit oculto que no se reflejan en esos 3000 millones», indicó.

Maximiliano Wesner habló de la necesidad de continuidad de las obras que se financian con fondos nacionales y reiteró la necesidad de que Sergio Massa sea presidente. Puntualmente habló del Colector Cloacal Norte: «tenemos la necesidad de que Sergio Massa sea presidente para darle respuestas a 25 mil vecinos que nunca van a tener cloacas sino se hacen esas tres etapas el Colector Cloacal. Se abrieron las ofertas, están a la espera de la no objeción financiera y el desembolso».

Además destacó que hay otras obras que dependen de la coyuntura nacional: el Polo Cultural, la Facultad de Ciencias de la Salud, el acceso a Sierras Bayas.

Maximiliano Wesner se refirió también a la ejecución del Fondo Educativo. «El año pasado creo que fue el 50%, este año fue del 40% que es el mínimo que se destinó a infraestructura. Obviamente que tengo pensado el mismo destino, pero la necesidad tiene que salir de una Mesa Educativa, esa Mesa que me fue acompañando en reuniones de pensar la estrategia educativa para Olavarría, de ahí va a salir las necesidades urgentes y las necesidades que tengan que ver con el planeamiento de lo educativo en la ciudad», expresó.

Concejo Deliberante

El Intendente electo habló también del rol de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante y estimó que la presidencia del cuerpo le correspondería a quien ganó la elección.

UxP no tendrá mayoría aunque será el bloque mayoritario dado que contará con seis concejales.

Sobre la presidencia del Cuerpo dijo: «es un tema a ver, pero tenemos la fuerza. Somos el bloque más grande, fuimos la fuerza más votada, fui el candidato más votado en la PASO, fui el candidato que rompí con el esquema de tercios que se venía dando y que se dio en muchas ciudades. Fue una elección contundente para nosotros acá en Olavarría.»

«El 41,42% refleja un resultado muy distinto al resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires», indicó.

