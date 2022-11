29N11: Las fotos que sirvieron para probar que un Macrotornado destrozó la ciudad

Por: Jorge Scotton

Hoy por la tarde, cuando la tormenta se acercaba desde el sur a la ciudad, recibí un mensaje de WhatsApp de un amigo, Fabian Pethes. Nos conocemos desde chicos, jugábamos al futbol en el Prado Español en los 80, el es profesional y bombero. Fue jefe de Defensa Civil en esos tiempos y estuvo a cargo del operativo de emergencia de 2011.

Me decía: “¿Te acordás un 29 de noviembre hace unos años el temporal que tuvimos por la tarde?, Estaba haciendo compras en un comercio ubicado en el centro de Olavarría y me acorde del Temporal. No tenía la fecha precisa, pero llegué a casa y me puse a buscar en el archivo. Encontré una docena de tormentas que había fotografiado, pero me faltaba la de 29 de noviembre de 2011.

Finalmente la busqué en mi Google Fotos personal y la encontré. Ese día en plena tormenta estaba durmiendo la infaltable siesta, mi esposa me llama por teléfono para advertirme lo que estaba pasando y le pregunte con mucha firmeza: “¿de qué tormenta me estás hablando?”

Era esa tormenta, la que mas tarde en un llamado por teléfono la Doctora María Luisa Altinger de Schwarzkopf, una de las meteorólogas más prestigiosas del país, me reveló que mis fotos, unas 190 le habían sido suficientes para determinar que hace 11 años por Olavarría un día como hoy fue afectada por un “macrotornado”.

Ese día 29/11/2011 con un amigo recorrimos la ciudad desde la zona de la SRO hasta La Máxima, casualmente el trayecto que había recorrido el “Macrotornado.”

Hoy cuando la tormenta que fue muy anunciada por el SMN llegaba a la ciudad, nos hizo recordar esos tiempos de 2011.

O cuando, la Doctora María Luisa Altinger de Schwarzkopf, una de las meteorólogas más prestigiosas del país señaló en una visita posterior que, “los daños que ocurrieron el 29 de noviembre en Olavarría se debieron al pasaje de una tormenta severa que generó un mesociclón que, a su vez, produjo vientos superiores a 150 kilómetros por hora».

En ese momento, la ciudad estuvo «metida» dentro de una nube. «Exactamente fue así, Olavarría estaba dentro de la trayectoria de la nube de tormenta; el mesociclón hizo mucho daño en un ancho de aproximadamente 3 kilómetros”.

Este martes 29 de noviembre de 2022 la tormenta nos recordó lo que pasó hace exactos 11 años, afortunadamente no fue así, la Dra. Altinger de Schwarzkopf también dijo que, “Fue un fenómeno raro; puede repetirse o saltarse una generación.”

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp