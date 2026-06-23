CoNverSo | César Saldain y una definición que atraviesa toda su historia: “Amo Olavarría”

Este miércoles 24 de junio a las 20 horas se estrenará un nuevo episodio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

El protagonista de esta nueva entrega será César Saldain, conductor radial, productor de espectáculos y una de las voces más reconocidas (y polémicas) de la ciudad, quien repasará una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la comunicación, la cultura y la vida pública de Olavarría.

A lo largo de la entrevista, Saldain reconstruye sus comienzos en la radio a principios de la década de 1990, recuerda momentos que marcaron profundamente su vida personal y profesional y explica por qué sigue considerando al micrófono como el eje central de su historia.

La conversación también recorre su faceta como productor de espectáculos, actividad que lo llevó a trabajar junto a referentes nacionales del sector y a participar en la organización de recitales y presentaciones de algunos de los artistas más importantes que pasaron por Olavarría durante las últimas décadas.

Entre anécdotas y recuerdos, reflexiona sobre las particularidades que tiene la ciudad como plaza de espectáculos, los desafíos que enfrenta el sector y la necesidad de seguir apostando al crecimiento cultural local.

Pero además, la charla avanza sobre un aspecto que atraviesa buena parte de su vida pública: su relación con la ciudad y las opiniones que suele expresar desde los medios de comunicación.

Consultado sobre las críticas y las etiquetas que ha recibido a lo largo de distintos gobiernos municipales, Saldain dejó una definición que resume buena parte de su mirada.

“Siempre voy a ser oficialista porque soy pro Olavarría, amo la ciudad. Apoyo a todos los que estén en el gobierno. Después me pueden gustar o no ciertas cosas”, afirmó.

Durante el encuentro también recuerda su infancia en el sector que hoy ocupa el Parque Norte, comparte anécdotas vinculadas al exintendente Helios Eseverri, habla de su experiencia en el deporte y repasa distintos proyectos que continúa impulsando en la actualidad.

Con definiciones directas, historias poco conocidas y una profunda reflexión sobre el presente y el futuro de Olavarría, César Saldain protagoniza un nuevo episodio de CoNverSo.

El estreno será este miércoles 24 de junio a las 20 horas en el canal de YouTube de En Línea Noticias.