Este fin de semana regresa el Superbicke al autodromo del AMCO

Imagenes Mauricio Latorre

Este viernes se realizó la conferencia de prensa de presentación de la primera fecha del Campeonato SBK 2026 en las instalaciones de Danto Café-Bar. El evento, que cuenta con la organización de FEBOM y el apoyo de la Municipalidad de Olavarría, marca el inicio de la temporada de motociclismo de velocidad en el Autódromo Hermanos Emiliozzi del AMCO.

La presentación estuvo encabezada por el presidente de la federación, Lito Mulet, el vicepresidente del AMCO, Patricio Spinella, el subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, y los pilotos Luciano Ribodino, Claudio López y Germán Martínez.

Lito Mulet destacó la convocatoria para este arranque de año: «Hoy viernes ya tenemos 70 motos y creo que mañana vamos a superar las 80. Para la categoría es un buen parque, la situación de Argentina no está fácil pero hay gente de todo el país y de Chile». Además, subrayó que «el campeonato es de la categoría, lo tenemos que asumir así para que crezcamos todos».

Por su parte, Patricio Spinella se refirió a los trabajos realizados en el trazado local: «Nuestro grupo trabajó incansablemente para que el autódromo esté en condiciones. El aporte de los socios hizo que el autódromo cambie enormemente en un año». Spinella también enfatizó la importancia de la seguridad: «Si la pista no está en condiciones, no me podría sentir bien conmigo mismo. Es dedicación para que los pilotos se sientan a gusto y quieran volver».

En representación del municipio, Juan Pablo Arouxet llevó el saludo del intendente Maximiliano Wesner y remarcó el impacto del evento: «El automovilismo y el motociclismo dinamizan mucho la economía, detrás de esto hay mecánicos y consumo. Alentamos a los olavarrienses a que se acerquen porque estos espectáculos no se ven todos los días en el patio de tu casa».

El piloto Luciano Ribodino, embajador de Zontes Argentina, compartió sus sensaciones sobre la nueva categoría: «Es una moto nueva que salió hace poco y es linda para que los pilotos que vienen de categorías más chicas puedan ir creciendo de a poco, sin tener que hacer el salto grande que había que hacer antes». Por otro lado, el piloto chileno Claudio López agradeció la oportunidad de participar nuevamente en el certamen bonaerense y Germán Martínez elogió el estado del circuito: «Nos encontramos con un circuito realmente muy lindo, con los pianos pintados y muchas mejoras».

La actividad oficial continuará durante el sábado y domingo en el autódromo local con las tandas de clasificación y las competencias finales de las distintas categorías. (En Línea Noticias)