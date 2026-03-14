Distinguen a la ingeniera Marcela Lagleyze en La Plata

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires – Distrito III brindó un reconocimiento a la Ing. Alicia Marcela Lagleyze, quien fue seleccionada para recibir la distinción en la Jornada de Homenaje y Reconocimiento “Mujeres que Transforman”.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La profesional había sido propuesta por el Distrito III y finalmente elegida por el Colegio provincial para este homenaje.

La entrega del reconocimiento se realizó el pasado 12 de marzo en la sede de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Buenos Aires (FEPUBA), ubicada en la ciudad de La Plata. Según indicaron desde la institución, la distinción responde a su destacada labor profesional en el ámbito de la ingeniería.