Nación demora la entrega de insumos y se resiente la emisión de licencias de conducir

La entrega de licencias de conducir en Olavarría se verá afectada durante los próximos días debido a inconvenientes detectados en los insumos de impresión enviados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, según informaron desde la oficina local.

El problema fue advertido en las últimas horas al constatarse fallas en los kits utilizados para la confección de las credenciales. De acuerdo con lo explicado, los rollos de laminado recibidos no cuentan con el chip necesario para su funcionamiento, lo que impide avanzar con la impresión de nuevas licencias.

La situación no afecta únicamente a Olavarría, sino que alcanza a distintas oficinas de la provincia de Buenos Aires. Ante este escenario, la Dirección Provincial de Licencias de Conducir ya realizó el reclamo correspondiente para que se regularice el suministro de materiales.

Desde la dependencia ubicada en San Martín 2522 indicaron que todavía no hay precisiones sobre la llegada de nuevos insumos, por lo que la impresión y entrega de licencias continuará condicionada, al menos, durante la próxima semana.

No obstante, aclararon que la oficina seguirá funcionando con normalidad en lo referido a la asignación de turnos, la atención al público y la realización de trámites administrativos vinculados al área. La única prestación afectada por el momento es la impresión y entrega de las licencias.