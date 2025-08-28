Pasó el Debate 2025: Pocas propuestas, algunas acusaciones cruzadas y unanimidad en convocar a la gente a votar

Imágenes de Mauricio Latorre

Cobertura: En Línea / Central de Noticias / Fm Moebius- 107.1

Este miércoles se llevó adelante el Debate 2025 que reunió a los nueve candidatos y candidatas a concejales de Olavarría. El evento, organizado por el Concejo Deliberante y la Facultad de Ingeniería fue transmisión conjunta de En Línea Noticias, Central de Noticias y Fm 107.1.

Durante algo más de dos horas los candidatos y candidatas de los distintos espacios políticos pudieron desarrollar propuestas en distintos ejes y además existió el espacio para réplicas y preguntas cruzadas.

Toda la actividad se llevó adelante en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de Aulas Comunes del Campus de Unicen. La organización, en manos de la FIO, fue perfecta y sin momentos que opacaran un evento que fortalece el sistema democráticos. Puntualmente, a las 20 horas, Luis Ventos e Inés Ceballos dieron el punta pie inicial y se pudo ver a los candidatos ubicados en el escenario en el orden en el que iniciaron su exposición, definida previamente por sorteo.

Los candidatos fueron acompañados por importantes referentes de los espacios. Se destacaron: el intendente Maximiliano Wesner, el ex intendente Ezequiel Galli y la líder de LLA, Celeste Arouxet.

Los candidatos tuvieron un minuto cada uno para su presentación.

Tras eso se pasó al primer eje donde los candidatos expusieron sobre “Política económica y de recursos materiales”. Se abordaron temas vinculados a las áreas de Hacienda; Finanzas; Desarrollo económico; Infraestructura; Obras y Servicios públicos, entre otros. El orden de intervenciones fue el siguiente: Frente de Izquierda, Unión Liberal, Somos Olavarría, Libertario, Unión y Libertad, Fuerza Patria, Potencia, Integrar y La Libertad Avanza.

Tras eso vinieron las réplicas y más tarde lo que fue la primera ronda de preguntas.

El segundo eje fue “Política de recursos sociales” que incluyó las áreas y tópicos de salud; ambiente; desarrollo social; género, entre otros. Allí los candidatos y candidatas expusieron en el siguiente orden: Integrar, Potencia, Unión y Libertad, Unión Liberal, Somos Olavarría, La Libertad Avanza, Fuerza Patria, FIT y Libertario.

El tercer eje de exposiciones fue “Política de recursos comunitarios”. Allí expusieron en el siguiente orden: Unión Liberal, Fuerza Patria, Potencia, Somos Olavarría, Integrar, FIT, La Libertad Avanza, Libertario y Unión y Libertad.

El cierre, quizás uno de los momentos más esperados, fue abierto por el espacio Potencia y siguieron Unión y Libertad; Libertario; Integrar, La Libertad Avanza, FIT, Somos Olavarría, Fuerza Patria y Unión Liberal.