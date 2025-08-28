SANDRA MARICEL LOUSTAUNAU(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de Agosto de 2025 a los 63 años de edad.

Su madre: Dora Ana Colman

su hija: Daina Ortiz y Luli

hija política: Macarena Pompei

demás familiares y amigos participan su fallecimiento.



VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Comienza de 15 hs a 21 hs.

RESPONSO: No se realiza velatorio

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Jueves 28 de Agosto de 2025- 9:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecina de Loma Negra (Plan Vea)

Lugar de nacimiento: Olavarria

Actividad que desarrollaba: Jubilada