SANDRA MARICEL LOUSTAUNAU(Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  27   de   Agosto  de 2025 a los   63  años de edad.

Su madre: Dora Ana Colman
su hija: Daina Ortiz y Luli
hija política: Macarena Pompei
demás familiares y amigos   participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Comienza de 15 hs a 21 hs.

RESPONSO: No se realiza velatorio

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz 

DÍA Y HORA: Jueves 28 de Agosto de 2025- 9:30 hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: vecina de Loma Negra (Plan Vea)

Lugar de nacimiento: Olavarria

Actividad que desarrollaba: Jubilada

