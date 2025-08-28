Sandra Maricel Loustaunau Q.E.P.D.)
SANDRA MARICEL LOUSTAUNAU(Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 27 de Agosto de 2025 a los 63 años de edad.
Su madre: Dora Ana Colman
su hija: Daina Ortiz y Luli
hija política: Macarena Pompei
demás familiares y amigos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Comienza de 15 hs a 21 hs.
RESPONSO: No se realiza velatorio
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Jueves 28 de Agosto de 2025- 9:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: vecina de Loma Negra (Plan Vea)
Lugar de nacimiento: Olavarria
Actividad que desarrollaba: Jubilada