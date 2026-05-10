Ruta 3: Preocupación por la paralización de las obras en el tramo Monte – Gorchs

Fuente: Noticias de Las Flores

Vecinos autoconvocados de Las Flores expresaron su preocupación por la paralización de la obra en el tramo San Miguel del Monte – Gorchs de la Ruta Nacional 3, una intervención que consideran clave para la seguridad vial y el tránsito en la región.

A través de un comunicado, señalaron que la detención de los trabajos genera incertidumbre debido a la importancia estratégica del corredor, por el que circula gran parte del transporte pesado de la provincia.

Según indicaron, la obra cuenta con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aunque afirmaron que el Gobierno Nacional “no aumentó el crédito ni la cuota presupuestaria”, situación que habría derivado en la interrupción de las tareas.

“Se trata de una obra necesaria, por la cual circula el 57% del tránsito pesado”, remarcaron desde el grupo de vecinos.

La situación de la Ruta 3 viene siendo motivo de reclamos recurrentes por parte de usuarios y habitantes de distintas localidades de la región, quienes desde hace tiempo solicitan mejoras en infraestructura y mayores condiciones de seguridad en uno de los corredores viales más transitados del territorio bonaerense.