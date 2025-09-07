Milei tras la aplastante derrota: “No estamos dispuestos a entregar el modelo”

El presidente Javier Milei afirmó esta noche que no está “dispuesto a entregar el modelo”, a pesar de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

“No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, señaló Milei.

Y finalizó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”.