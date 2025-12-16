¡OPORTUNIDAD LABORAL EN OLAVARRÍA! Buscan Asesor/a Comercial

Una empresa local está en la búsqueda de un/a Asesor/a Comercial para sumar a sus equipos en Olavarría.

Según la información difundida, los requisitos para aplicar a la posición son:

Horario Full Time

Movilidad propia

Perfil comercial

¿Cómo postularse?

Los interesados deben enviar su Curriculum Vitae (CV) a la siguiente dirección de correo electrónico:

[email protected]

Es importante colocar en el asunto del email: ASESOR COMERCIAL.