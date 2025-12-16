Oportunidad laboral en Olavarría: Buscan Asesor/a Comercial
Una empresa local está en la búsqueda de un/a Asesor/a Comercial para sumar a sus equipos en Olavarría.
Según la información difundida, los requisitos para aplicar a la posición son:
- Horario Full Time
- Movilidad propia
- Perfil comercial
¿Cómo postularse?
Los interesados deben enviar su Curriculum Vitae (CV) a la siguiente dirección de correo electrónico:
Es importante colocar en el asunto del email: ASESOR COMERCIAL.