Nueva búsqueda laboral en Olavarría: Se solicita Administrativo/a Comercial
Una importante empresa local del rubro comercial (vinculada a marcas como Usados Seleccionados, Hauswagen, Center Valley, Jeep y Haus Agro) ha abierto una vacante para sumar un/a Administrativo/a Comercial a sus equipos en Olavarría.
Esta posición combina tareas administrativas con orientación a las ventas y atención al público.
Requisitos Clave:
- Horario Full Time.
- Movilidad propia (excluyente).
- Orientación en ventas y atención al público.
- Conocimientos en Excel.
¿Cómo postularse?
Los interesados deben enviar su Curriculum Vitae (CV) a la dirección de correo electrónico:
¡Importante! Deben colocar en el asunto del email: ADMINISTRATIVO COMERCIAL.