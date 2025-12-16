Nueva búsqueda laboral en Olavarría: Se solicita Administrativo/a Comercial

Una importante empresa local del rubro comercial (vinculada a marcas como Usados Seleccionados, Hauswagen, Center Valley, Jeep y Haus Agro) ha abierto una vacante para sumar un/a Administrativo/a Comercial a sus equipos en Olavarría.

Esta posición combina tareas administrativas con orientación a las ventas y atención al público.

Requisitos Clave:

Horario Full Time .

. Movilidad propia (excluyente).

(excluyente). Orientación en ventas y atención al público .

. Conocimientos en Excel.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben enviar su Curriculum Vitae (CV) a la dirección de correo electrónico:

[email protected]

¡Importante! Deben colocar en el asunto del email: ADMINISTRATIVO COMERCIAL.