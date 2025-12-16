Un informe agroclimático estacional encendió señales de atención para el centro de la provincia de BEl informe agroclimático y el escenario para el centro bonaerense

Un nuevo informe agroclimático para Olavarría y la región central de la provincia de Buenos Aires advierte sobre un escenario de mayor variabilidad climática de cara a la campaña agrícola 2025/2026. El documento señala que el centro bonaerense podría atravesar períodos de lluvias inferiores a lo normal y temperaturas elevadas.

El análisis incluye al partido de Olavarría dentro de una franja de riesgo climático, donde el comportamiento de las precipitaciones será irregular y dependerá de tormentas puntuales.

Menos lluvias y episodios de calor intenso

El informe indica que durante el cierre de la primavera y el inicio del verano podrían registrarse déficits hídricos en amplias zonas del centro bonaerense. En Olavarría, esta situación podría generar estrés en cultivos de verano y afectar la disponibilidad de forraje para la ganadería.

Además, se advierte que las lluvias, cuando se produzcan, podrían darse en eventos breves e intensos, con riesgo de anegamientos temporarios en sectores bajos.

Impacto productivo en Olavarría

Según el informe agroclimático para Olavarría, el escenario proyectado podría tener las siguientes consecuencias:

Mayor demanda de manejo hídrico en cultivos agrícolas.

Afectación de pasturas y sistemas ganaderos.

Incremento del riesgo de incendios rurales por calor y sequedad.

Daños puntuales por tormentas fuertes, granizo o vientos intensos.

Qué anticipa el clima hacia 2026

El documento también analiza la transición hacia un escenario climático más neutral durante 2026, aunque no descarta la continuidad de lapsos secos y muy calurosos. Para el centro bonaerense, se advierte además la posibilidad de heladas tempranas durante el otoño, un factor clave para la planificación productiva.

La importancia de anticiparse

El informe concluye que, si bien el potencial productivo sigue siendo alto, la clave estará en la planificación y el seguimiento climático. Para Olavarría y la región, anticiparse a estos escenarios permitirá reducir riesgos y mejorar la toma de decisiones.