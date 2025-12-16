Leticia Bracone viuda de Cavilla «Chicha» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de diciembre de 2025 a los 91 años de edad. Sus hijos, Gladys, Ricardo y Javier; sus hijos políticos, Cintia y Laura; sus nietos, Marcos, Marina, Federico, Agustina, Julieta y Carolina; sus nietos políticos, Victoria, Juan Pablo y Aldana; sus bisnietos, Clara, Amelia y Bruno; y demás deudos participan su fallecimiento. El velatorio se realiza en España 2942, Departamento “C”, el miércoles 17 de diciembre de 11:00 a 11:30 horas. Responso en Capilla Ardiente. La inhumación se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz, el miércoles 17 de diciembre a las 11:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. LETICIA BRACONE viuda de CAVILLA, conocida como “Chicha”, era vecina del Microcentro, había nacido en Saavedra y era jubilada y pensionada.