Mar del Plata: Victoria de Carraro y Batalla Épica con 5 KOs de Tolosa en el Casino Central

El equipo olavarriense Sparta KICK Boxing participó este sábado 13 de diciembre de un vibrante torneo en el Casino Central de Mar del Plata, organizado por la escuela local Área 51. La delegación local regresó a casa con una importante victoria en los puños y el protagonismo de haber brindado el combate más espectacular de la jornada.

El Triunfo de Rodrigo Carraro

En la primera presentación, el peleador de Olavarría Rodrigo Carraro se alzó con la victoria. Tras un sólido desempeño a lo largo de su combate, Carraro logró imponerse por puntos, sumando un importante triunfo para la escuela Sparta KICK Boxing.

Alejandro Tolosa: Show de Nocauts en SemiPro

El plato fuerte de la noche, y lo que dejó al equipo local en boca de toda la afición, fue la presentación de Alejandro Tolosa en la categoría SemiPro (hasta -71kg). Tolosa enfrentó a Machuca, de la escuela Área 51, en lo que se convirtió en una «batalla inolvidable» para el público.

A pesar de que el resultado final no fue victorioso para el olavarriense, el combate fue un verdadero show de contacto: en tan solo tres asaltos, la pelea acumuló la impresionante marca de cinco knock-outs totales, dos de ellos a favor de Tolosa y tres por parte de su oponente.

Este alto número de KOs en una pelea corta es inusual, lo que subraya la intensidad y el espectáculo que brindaron ambos luchadores. El desempeño de Tolosa, a pesar de la derrota, demostró la garra y la calidad del kickboxing de Olavarría.

Datos de la Escuela y Peleadores

Para seguir la actividad y el entrenamiento de los atletas de Olavarría, se pueden consultar sus redes sociales: