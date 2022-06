Carta de un municipal que está cansado

No me gusta escribir pero si me gusta expresarme, así que esta contradicción me obliga.

El tema del reclamo salarial es un tema que me obliga, soy municipal hace 20 años y pasé desde la mejor gestión en la que estuve de don Helios Eseverri, hasta la actual, la cual deja muchísimo que desear en un montón de cosas, creo que fundamentalmente el tema que se le escapó de las manos es el más complejo de los recursos que tiene que administrar, el recurso humano, obviamente si no administras bien este, es imposible administrar bien el recurso financiero (la plata).

En la época de Helios Eseverri en la municipalidad había 870 empleados, hoy dice el Ejecutivo que tenemos 2600, lo cual es obviamente una mentira, paso a explicar por qué.

En la Municipalidad ya el poder no lo tiene al Ejecutivo en cuanto a manejar la gente, lo tiene la gente el que quiere trabajar y el que no en la casa o en una oficina trabajando al 30% de su capacidad. Primero las licencias las saca el que tiene ganas cuantas veces quiere, no hay junta médica, solo una médica laboral totalmente sobrepasada, es un mero trámite administrativo, presentas el certificado y se carga, la doctora directamente no lo ve. Ahora bien que pasa si faltas y no la justificas, la verdad que si tu jefe no avisa y hace una nota firmada por el secretario del área, personal no se entera.

Uno se pregunta pero tenemos detector de huellas como medio para fichar, eso nadie lo controla, imagínense que si faltas y si tu jefe no lo informa por escrito nadie se entera, obviamente que podes llegar tarde todo los días que nadie ve eso, no hay control, el detector de huellas es un lindo adorno.

Ahora bien vamos al poder que tiene un jefe en su área y luego retomamos el tema de las licencias. Si un trabajador no trabaja de la forma que debe y de estos está lleno, tenes que notificar al empleado por escrito tantas veces como sea necesario, con esto se inicia un expediente que termina en legales, este pasa a la secretaría donde el secretario emite opinión, en realidad lo vuelve a pasar al jefe y este vuelve a ratificar, una vez que vuelve a legales, se le pasa al empleado para que éste haga un descargo y por último se hace una junta integrada por el sindicato y el ejecutivo que nunca se junta y determinan la sanción, rápido y efectivo, 1 de 100 casos tiene resolución. Con este método tan tedioso y complejo termina pasando que el jefe lo único que puede hacer es pedir que se lo saquen, si el trabajador así lo quiere, detengámonos en este detalle, si el empelado no se quiere ir a otra parte no se lo saca. Si lo sacan como nunca pasa nada y no se sanciona y menos se hecha en el municipio, se envía a otro lado y si quiere trabajar, en la mayoría de los casos no quiere trabajar y termina en la casa no haciendo nada hasta que lo reasignen y cobra sin trabajar. Esto que les digo parece una locura pero así funciona, la lentitud de las sanciones con un mecanicismo terriblemente burocrático y lento, hace que los jefes al no tener herramientas rápidas y claras, no hagan nada.

Entiéndase que uno como jefe tiene tan pocas herramientas para sancionar que menos va a correr a alguien que solo llega tarde o falta, conclusión, horarios una joda en muchos sectores y faltar otra joda, la mayoría de los jefes bajan la pata al no tener poder de nada y moraleja, donde tiene que trabajar uno trabajan tres o cuatro, todos a un 30% de su capacidad.

Todo esto es una introducción para que se vea cómo impacta en los números, téngase en cuenta que hoy salvo algunos lugares que se trabaja bien, en general es una joda y tenes 3 o 4 empleados donde tenes que tener 1. Pero como sucede esto si en realidad como dice el ejecutivo hay solo 2600 empleados, se preguntaría uno, fácil, se pagan horas extras, hay áreas enteras que están sostenidas por horas extras, porque en ese caso si los jefes tienen poder, no trabajas, no te doy horas extras, muy sencillo, entonces el nivel y la cantidad de horas extras es impresionante descomunal, nadie quiere empleados nuevos, quiere a los viejos buenos haciendo horas extras, en el hospital tenemos áreas enteras donde los empleados son todos con horas extras o cubren una gran parte del trabajo que se hace en esa área, sito ejemplos, limpieza en el hospital, debería haber por lo menos diez empleados más sino se cubriera con horas, epidemiología, control urbano, monitoreo, etc, etc. Conclusión hoy en la municipalidad si no se pagaran horas extras tendríamos que tener unos 3300 empleados. Es fácil porque el sueldo es de 48.000 para un ingresante y sino hace horas extras se caga de hambre, si haces horas extras no podes sacar licencias de ningún tipo, estando de licencias no podes hacer horas extras, no faltan, trabajan súper bien, en algunos casos pierden las vacaciones, porque si las toman no meten horas extras, son los que sostienen la municipalidad en muchísimos sectores.

Por ultimo me quiero detener en el famoso 57% que dice el intendente que es el % del presupuesto que asigna a sueldos y que no puede pasar de este % porque gobierna para la gente. La verdad que es una falta de respeto que diga eso del 57%, sencillo cuando el nombra directores como el de mantenimiento de edificios públicos un área como la de Bromatologia donde había uno ahora hay tres, o les da un plus a los funcionarios en forma indiscriminada, no mira el 57%, no le pregunta a nadie, es algo discrecional de él y entonces porque tenemos los trabajadores que preocuparnos por el 57%, lo usa cuando le conviene y cuando tiene ganas. No lo vio cuando en febrero le dio el aumento a los funcionarios porque estaban desfasados los sueldos, eso es una cararrotes total y una falta de respeto a todos los olavarrienses, al decirnos que porqué se desfasaron, y si nos miente descaradamente en eso no me quiero imaginar en el resto, porque no hacerlo. Los funcionarios responden a una escala, escala donde están todos los empleados, reciben el mismo aumento que todos los empleados municipales, nunca dejaron de hacerlo, siempre los mismos, y entonces cuando se desfasaron, no entiendo si siempre cobran los mismos aumentos que los demás empleados.

Por último tengamos en cuenta que se jacta además de decir que el cobra lo que marca la ley y es la única verdad, la ley marca el límite máximo que puede cobrar un intendente, no el mínimo, el techo máximo ese, es el que cobra nuestro intendente.

No me quiero extender más en esta carta que solo busca descargar la bronca y que creo representa a todos aquellos municipales que cobran esos 48.000 y se rompen el tuje laburando todos los días y trasca se tienen que comer el garrón de escuchar de la gente, “y son municipales”, y si son municipales, y ese que te atendió bien, el que te puso una sonrisa, el que se preocupó, es un municipal, que gana esos 48000 y trabaja en un lugar que hacer las cosas bien, hace que te castiguen con más trabajo y hacer las cosas mal hace que te premien poniéndote en un lugar que terminas haciendo nada, en un lugar donde sabes que si querés no trabajas y no pasa nada, que sabe que tiene muchos compañeros que cobran por no trabajar, que como trabajas bien le dan más trabajo porque alguien lo tiene que hacer, mientras que el plaga por ser plaga lo premian en la casa sin hacer nada.

Espero se arreglen rápido las cosas, por los que sufrimos este conflicto, por todos aquellos que si trabajan de verdad y se sienten muchas veces unos pelotudos y en realidad no los son, sino que simplemente, hay muchos que son unos hijos de puta, que el sistema se los permite y que seguramente algún día, nos va a dar revancha.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp