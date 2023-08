Cecilia Krivochen lanzó fuertes a la situación del IOMA en Olavarría

La presidenta del Concejo Deliberante, Cecilia Krivochen se expresó respecto a la situación del IOMA en Olavarría y contó una serie de situaciones que le han tocado a vivir a afiliados y afiliadas de nuestra ciudad.

Cecilia Krivochen contó algunos puntos de está situación en declaraciones a En Línea Noticias.

La concejal de Juntos y titular del HCD primero brindó un contexto de la situación actual, «no hay salud de calidad posible, cuando los afiliados no pueden acceder a prestaciones básicas sin antes pagar sumas adicionales o complementarias o escuchar que una secretaria en un consultorio te dice “no atendemos más por IOMA”.

La presidenta del HCD contó que «en estas últimas semanas» ha recibido «innumerables» mensajes de personas que no han podido acceder a «prestaciones de salud para sus hijos» y además mencionó que hay «afiliados de IOMA que hoy deben evaluar cambiar a sus médicos especialistas de cabecera y especialistas de toda la vida, por la imposibilidad de pagar consultas o estudios, con todo lo que ello implica tanto en lo que respecta al seguimiento de historias clínicas, la confianza que se tiene con el profesional y para muchos es un volver a empezar en una situación muchas veces complejas y delicadas de salud».

La concejal de Juntos contó algunas de esas situaciones que recepcionó, «es una problemática que se va escuchando cada vez más, semana a semana. Y los mensajes que nos llegan no hablan de sensaciones o percepciones, son datos. Hoy para una simple cirugía de amígdalas, una mamá tiene que pagar por sobre la cobertura de IOMA $60.000 al otorrinolaringólogo y cerca de 70.000 pesos al anestesista. Y ese monto es a confirmar si la cirugía se hace dentro del plazo de una semana, porque después se actualiza».

El anterior no fue el único ejemplo dado que sostuvo, «los vecinos nos han venido pasando los montos de distintas prácticas que son inalcanzables para muchas familias y la salud pasa de ser un derecho a ser un privilegio» y enumeró, «consultas simples de control van de los 4000 a los 9000 pesos y si el médico tiene que recetar algún medicamento, al no atender ya por la Obra Social, no tiene el recetario para que las farmacias realicen el descuento; un estudio para glaucoma le cuesta a un paciente entre $30.000 y 60.000, dependiendo si solicita la factura o no, un tratamiento odontológico va de $20.000 a $30.000 para los afiliados de IOMA; un ecodoppler costaba hace una semana $15.000».

A esos ejemplos les sumó otro mensaje, «un vecino nos escribió contándonos que hace más de un año y medio que está esperando la autorización de IOMA para poder tener un acompañante terapéutico y mejorar mínimamente su calidad de vida y aún no ha recibido respuesta».

Cecilia Krivochen afirmó que, «esto sucede con IOMA en Olavarría y no pasa en otras ciudades de la provincia». Allí mencionó que muchos olavarrienses viajan a otros puntos de la provincia para lograr la autorización de sus prácticas. Ante esto dijo, «no todas las familias pueden viajar y lograr que sus hijos se atiendan en centros de salud privados que están a cientos de kilómetros, que sí reciben a afiliados de IOMA y sólo les cobran un bono de entre 300 y 500 pesos, accediendo a consultas clínicas, estudios y prácticas complejas».

En su charla con En Línea Noticias, Cecilia Krivochen agregó que, «a nivel privado, día a día se van perdiendo prestadores, hay una disminución de servicios brindados y en algunos casos el pago de sumas complementarias requeridas para cubrir los gastos de los servicios. Con una inflación interanual del 113,4%, el importante retraso en la actualización de los valores nomencladores, y el atraso en el cobro de las prestaciones, los profesionales de la salud derivan a sus pacientes al sistema público, provocando con ello un incremento constante de la atención de las consultas de IOMA en el Hospital Municipal».

Se sumó a los dichos de funcionarios del área de salud municipal y dijo que, «el retraso en las actualizaciones se hace aún más evidente a nivel hospitalario, cuyo nomenclador fue actualizado en sólo tres ocasiones durante la gestión de Kicillof: 10% en diciembre de 2020, 10% en febrero de 2021 y 30% entre mayo y octubre de 2021. Esto corresponde a un aumento acumulado de 57%, porcentaje que queda muy atrás de la inflación real de dicho periodo. Sumado al retraso en el aumento de valores, existe una gran demora en los pagos, con una deuda acumulada actual con el sistema público de más de 26 millones de pesos, con una cobrabilidad de solo 30% de los servicios brindados».

Cecilia Krivochen recordó, «ya en marzo del año pasado desde el Concejo Deliberante se presentó un pedido de informes a IOMA que fue contestado en octubre y que decía textualmente “a la fecha no existe suspensión de prestaciones y/o prácticas por parte de efectores locales”. Esta no es la realidad de los olavarrienses que nos escriben a diario».

En el tramo final de la charla cuestionó a Maximiliano Wesner y lo vinculó con la problemática. «En redes sociales el candidato a intendente de Unión por la Patria que va en la boleta con el Gobernador Kicillof pondera los viajes de fin de curso que la provincia brinda a los estudiantes, destacando que hay “un estado provincial presente igualando oportunidades”. Entonces nos preguntamos… ¿cuándo van a igualar derechos básicos y elementales como la salud para miles y miles de afiliados de IOMA? ¿Dónde están los derechos de quienes aportamos a una obra social que está completamente ausente en Olavarría?», se preguntó.