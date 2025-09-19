24 de septiembre conmemoración del 213º aniversario de La Batalla de Tucumán, la más criolla de todas las batallas

Actividades organizadas por la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría

Este 24 de septiembre se conmemora el 213º aniversario de La Batalla de Tucumán, la más criolla de todas las batallas.

Desde la Asociación Belgraniana de Olavarría se han organizado distintas actividades

Actividades:

17hs. Celebración Misa por el 213° aniversario de la Batalla de Tucumán – Parroquia Nuestra Señora de Fátima.

18.30 hs. Charla a cargo del Prof. Rito Germán López – “La Batalla de Tucumán: fe, identidad y tradición”. Biblioteca Popular “Crucero General Belgrano” – Av. Pellegrini 2350

Entrada: libre y gratuita.

Objetivo: Invitar a reflexionar sobre la vigencia de la fe y la tradición en la vida de los pueblos, reconociendo que la identidad cultural de Hispanoamérica no puede comprenderse sin su raíz religiosa.

Breve argumento:

En el marco de un mundo contemporáneo que vuelve a poner en el centro los grandes relatos y el peso de las religiones en la vida política y cultural, esta conferencia propone una mirada renovada sobre la Batalla de Tucumán. Más allá de su dimensión militar, aquel acontecimiento fundante de nuestra historia nacional estuvo profundamente marcado por la fe, por la religiosidad popular y por la Virgen de la Merced como Patrona y Generala del Ejército.

Desde esta perspectiva, la ponencia abordará cómo la religiosidad no fue un aspecto accesorio, sino un factor central en la construcción de nuestra identidad hispanoamericana, y cómo la tradición que emerge de Tucumán sigue interpelándonos en el presente.