Alerta amarilla por tormentas y posible caída de granizo en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para la tarde de este miércoles 10 de diciembre que abarca la ciudad de Olavarría y sus alrededores, advirtiendo por la llegada de tormentas de variada intensidad que podrían ser localmente fuertes.

Según el informe oficial, el área será afectada por fenómenos meteorológicos acompañados de frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar puntualmente los 70 km/h.

Además, se espera abundante caída de agua en cortos períodos. El valor de precipitación acumulada previsto se estima entre los 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que estos números sean superados de forma puntual en algunos sectores de la zona.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias y mantenerse informada a través de las fuentes oficiales.

