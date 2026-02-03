Cambios y nuevas ubicaciones para los Ecopuntos en la ciudad

Comenzó un proceso de reubicación y renovación de los Ecopuntos en distintos sectores de Olavarría. La medida busca trasladar los contenedores desde zonas que ya cuentan con el servicio de recolección diferenciada del programa GIRO hacia barrios que aún no tienen esa cobertura.

Como parte de estos cambios, se está realizando un nuevo ploteo en todos los contenedores con un diseño actualizado. En esta primera etapa, el movimiento afecta a los de mayor capacidad (los de tres compartimientos), donde se puede depositar papel, cartón, plástico, vidrio, latas y envases de tetrabrik.

Dónde encontrarlos

Según se informó, algunos puntos estratégicos de alta circulación mantendrán su lugar actual, mientras que otros ya funcionan en sus nuevas direcciones:

Mantienen su ubicación:

Parque “Helios Eseverri”

Parque Mitre (Necochea y Brown)

Barrio CECO II (Av. Trabajadores frente al barrio Jardín)

Nuevas ubicaciones:

Parque Sur (sobre Av. Avellaneda)

Zona Facultad (sobre Av. Del Valle)

Casa del Bicentenario (Cerrito y Bolívar)

Junín y Av. Pueyrredón

Para acompañar el traslado, promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra realizarán tareas de información en los barrios para asesorar a los vecinos sobre el uso correcto de los cestos y la separación de residuos.

Segunda etapa y unificación de nombres

En las próximas semanas se avanzará con los contenedores más chicos, que anteriormente se conocían como «Puntos Verdes». A partir de ahora, todos pasarán a llamarse Ecopuntos y permitirán reciclar la misma variedad de materiales que los de mayor tamaño.

Quienes necesiten realizar consultas pueden contactarse al correo [email protected] o a través de las redes sociales de @giro.olavarria.