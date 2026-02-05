Camuzzi Gas vende su inmueble del microcentro

La empresa Camuzzi Gas puso a la venta el local comercial ubicado en Alsina 2938, en el microcentro de Olavarría. El inmueble cuenta con tres plantas y espacios destinados a tareas administrativas y comerciales.

El terreno tiene 16,46 metros de frente por 27,71 metros de fondo. La edificación dispone de un subsuelo de 67 m². En la planta baja funciona un salón comercial con oficinas, depósito y cocheras, con 250 m² cubiertos y 94 m² semicubiertos. La planta alta suma 331 m² con oficinas, salas de reuniones y baños.

Desde el programa Desayuno con noticias, conducido por Claudia Bilbao, consultaron al Sindicato de Trabajadores del Gas (STIGAS) sobre el futuro de la atención presencial. Los representantes gremiales indicaron que averiguan si se abrirá otra oficina o si se modificará el uso del espacio. Señalaron que la intención de la empresa es cerrar la atención al público.

(En Línea Noticias)