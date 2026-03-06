Capacitación abierta en RCP y uso de DEA en el parque Helios Eseverri

En la tarde del último jueves, y a pesar de las condiciones climáticas inestables, se realizó una capacitación abierta sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibrilador externo automático (DEA). La propuesta fue organizada de manera conjunta por el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, la Residencia en Emergentología y la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen.

La actividad comenzó minutos después de las 18 y se desarrolló en el extremo norte del Parque Helios Eseverri, en cercanías del cruce con la Ruta Nacional N° 226 y la estación de servicios Axion. El punto elegido coincide con el sector donde, en las últimas semanas, el Municipio reubicó un DEA.

La jornada se llevó adelante bajo el lema “Una comunidad capacitada salva vidas” y estuvo pensada para que cualquier persona pueda aprender cómo actuar ante una emergencia y cómo utilizar un desfibrilador de estas características.

Durante la capacitación se dispusieron torsos para la práctica de maniobras de RCP y simuladores de DEA. La actividad fue coordinada por especialistas y contó con la participación activa de las personas presentes.

Participaron el subsecretario de Salud, Fernando Ali; la subsecretaria de Administración, María Emilia Castro; la directora de Emergencias, Jorgelina Montenegro; la jefa de Guardia de Adultos, Guadalupe Gainza; jefes de enfermería, personal de Atención Primaria de la Salud y la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, Melina Barbero.

Por último, se recordó que, a partir del trabajo articulado con el área de Olavarría Georreferenciada, se pueden consultar los distintos puntos del Partido que cuentan con desfibriladores externos automáticos.