La Biblioteca Popular Armando Collinet abre la inscripción a sus talleres de abril

La Biblioteca Popular Armando Collinet abrió la inscripción para los talleres que comenzarán en abril. Se trata de cinco propuestas destinadas a niños, niñas y adultos. Los cupos son limitados y ya se encuentran habilitadas las inscripciones.

Entre las actividades programadas se encuentra “Pequeñas historias, grandes mundos”, a cargo de Antonella Olmedo, destinado a niños y niñas de 4 a 6 años. El taller se dictará los viernes de 14 a 15:30.

También se ofrecerá Arteterapia, coordinado por Sandra Sanabria, para niños y niñas de 5 a 10 años. Las clases se desarrollarán los viernes de 16 a 17:45.

Otra de las propuestas es Oratoria, a cargo de Agustina Teixeira, destinada a personas adultas. Tendrá una duración de cuatro encuentros y se realizará los lunes de 14 a 15:30.

En tanto, Escritura Creativa, coordinado por Diego Javier Rojas, está dirigido a adultos y contará con dos horarios disponibles: jueves de 9:30 a 10:30 y lunes de 18:30 a 19:30.

Por último, se llevará adelante un Club de Lectura, coordinado por Elena Caprani, también destinado a adultos, que se desarrollará los martes de 14 a 15:30.

Todas las propuestas comenzarán en abril. Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden comunicarse por WhatsApp al 2284-545589, a través de Instagram (@biblioarmandocollinet), en Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet), por correo electrónico a [email protected], o acercarse personalmente a Alsina 2659.