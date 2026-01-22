Capacitaron a personal municipal en el marco del programa Tranqueras Conectadas

Las jornadas de capacitación se desarrollaron en la sede del CIIT y estuvieron destinadas a personal de las Delegaciones Municipales de Recalde y Espigas, de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y del área de Guías.

Durante los encuentros se trabajó sobre el llenado de formularios cuyo objetivo es actualizar y rectificar la base de datos de productores rurales. Esta instancia constituye un paso previo a la colocación, por parte del Municipio, de 400 chapas identificatorias en tranqueras relevadas a lo largo de todo el Partido de Olavarría.

Las colocaciones se realizarán específicamente en zonas rurales de Espigas, Recalde, Mapis e Iturregui, conforme a un esquema de trabajo coordinado entre las áreas intervinientes.

Desde la Dirección de Guías informaron que los productores ya pueden acercarse a las delegaciones mencionadas, a la sede de dicha Dirección —ubicada en la Sociedad Rural— o a la Oficina de Desarrollo Agropecuario, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, para completar los formularios correspondientes.

Una vez finalizado ese trámite, se avanzará con la colocación de las chapas. No obstante, se aclaró que la instalación no será inmediata, ya que se organiza por zonas en función de una logística previamente diagramada.

El Programa Municipal Tranqueras Conectadas es una herramienta de georreferenciación que surge a partir de la promulgación de la Ordenanza 2344/24 y fue desarrollada íntegramente por personal municipal.

La iniciativa es implementada desde las Direcciones de Desarrollo Agropecuario, Obras Rurales y Planificación Estratégica, y permite georreferenciar establecimientos rurales del Partido. De este modo, se busca optimizar la comunicación y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, seguridad y necesidades productivas cotidianas.

La plataforma Tranqueras Conectadas se encuentra disponible en el sitio web del Municipio.