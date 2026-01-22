Wesner recorrió las piletas de La Máxima y Base Bonino en el marco de los programas de verano

El intendente Maximiliano Wesner visitó las sedes de las piletas de La Máxima y Base Bonino, donde se desarrollan los programas Escuelas Abiertas de Verano y Verano Dorado. Ambas propuestas incluyen actividades de pileta y diversas iniciativas lúdicas, recreativas y de promoción de la salud, destinadas a niños, niñas, adolescentes y personas mayores de distintos puntos de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría.

Durante la mañana, el jefe comunal, acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, recorrió el piletón de La Máxima y compartió parte de la jornada con los chicos y chicas que asisten diariamente al programa Escuelas Abiertas de Verano. La iniciativa depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y se implementa a través de las Jefaturas de Educación y el Consejo Escolar.

El programa se desarrolla en articulación con el Municipio, mediante la Subsecretaría de Deportes, que se encarga del mantenimiento de los espejos de agua y de la contratación del servicio de transporte, guardavidas y profesores, además del trabajo conjunto con los clubes que funcionan como sedes.

Durante la presente temporada, el programa cuenta con más de 20 sedes distribuidas en distintos puntos del Partido. En esos establecimientos, los participantes acceden al desayuno y almuerzo, y además son los puntos desde donde parten y regresan los micros que los trasladan a las piletas y natatorios.

Las sedes son: Centros de Educación Complementaria Nº 803 (Sierra Chica), Nº 804 (Hinojo) y Nº 805 (Sierras Bayas); Escuela Primaria Nº 79 de Loma Negra; Escuela Primaria Nº 30 de Espigas; Escuela Primaria Nº 10 de Recalde; Escuela Primaria Nº 75 de Blanca Grande; Escuela Nº 5 de Colonia San Miguel; Escuela Primaria Nº 59; Escuela de Educación Especial Nº 502; Escuela de Educación Especial Nº 504; Centro de Formación Integral; Escuela Primaria Nº 22; Talleres Protegidos; Escuela de Educación Especial Nº 505; Centro de Educación Física Nº 44; Escuelas Primarias Nº 58, Nº 55, Nº 24, Nº 56 y Nº 65; Centro de Educación Complementaria Nº 802; Escuela de Educación Secundaria Nº 1; Escuela Primaria Nº 6; y Centro de Educación Complementaria Nº 801, con turno mañana para nivel inicial y primario, y turno tarde para nivel secundario.

Los espejos de agua utilizados por el programa se encuentran en Club Sierra Chica, Club Hinojo, Club San Martín de Sierras Bayas, Club Loma Negra, Espigas, Recalde, Blanca Grande, Balneario Colonia San Miguel, Club Pueblo Nuevo, Club Racing y el Bioparque Municipal La Máxima.

Por la tarde, Wesner y Arouxet visitaron la sede de Base Bonino, uno de los espacios donde se desarrolla el programa municipal recreativo Verano Dorado, destinado a personas mayores de 60 años.

Este año, con una participación aproximada de mil concurrentes, las actividades se llevan adelante tanto en la sede de Base Bonino como en las localidades de Loma Negra y Sierras Bayas.

El Programa Municipal Verano Dorado ofrece propuestas como enseñanza de natación, clases de gimnasia, caminatas y la práctica y competencias de tejo, sapo y newcom.