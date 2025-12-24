Carlos Priola en CoNverSo: De los camiones a las estaciones de servicio, la apuesta que diversificó el negocio

El ciclo de entrevistas CoNverSo presentó un nuevo episodio que ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

En esta oportunidad, el periodista Fabricio Lucio dialogó con Carlos Priola, un referente del sector empresarial de Olavarría y Sierras Bayas, cuya trayectoria está marcada por el esfuerzo, la sociedad inquebrantable con su amigo Cono Zito y una visión de inversión permanente.

De los camiones a las estaciones de servicio

Tras consolidar una flota de camiones y varios años de trabajo sostenido en canteras y rutas, Carlos Priola y Cono Zito tomaron una decisión clave para el futuro del emprendimiento: diversificar el negocio. El objetivo era claro: no depender exclusivamente del transporte y reducir los riesgos ante los vaivenes de la actividad.

La necesidad de no depender de un solo rubro

A comienzos de la década de 1980, la sociedad contaba con entre diez y doce camiones en actividad. Si bien el trabajo era constante, Priola y Zito entendieron que concentrar toda la inversión en un solo sector implicaba un riesgo elevado.

“Poner todos los huevos en una sola canasta podía ser peligroso”, explica Priola. Con esa lógica, comenzaron a analizar alternativas que les permitieran sostener el crecimiento sin quedar expuestos a una eventual caída del transporte.

La primera estación de servicio en Sierras Bayas

La oportunidad surgió con la venta de una estación de servicio en Sierras Bayas, que ya operaba bajo la bandera de YPF. La adquirieron hace 40 años, marcando un punto de inflexión en su recorrido empresarial.

En ese momento, la estación tenía poco movimiento y había atravesado varios cierres. Sin embargo, Priola y Zito apostaron a mejorar la atención, garantizar la calidad del combustible y sostener una presencia permanente en el lugar. La estrategia dio resultado y el punto de venta comenzó a crecer.

Aprender un nuevo negocio

El paso de los camiones a la comercialización de combustibles implicó aprender un rubro completamente distinto. Priola venía del comercio minorista y del transporte, lo que facilitó la adaptación, aunque el inicio no estuvo exento de dificultades.

Durante los primeros años, los propios socios atendían los surtidores, incluso los fines de semana. La relación cercana con los clientes y el cumplimiento con YPF fueron claves para consolidar la estación.

Expansión y nuevas inversiones

Con el negocio ya en marcha, la misma lógica que habían aplicado en el transporte volvió a repetirse: reinvertir. Primero llegó la estación de Hinojo, ubicada sobre la Ruta 226 y el acceso a la localidad. Luego, una tercera inversión en Mar del Plata, sobre la avenida Luro.

Cada estación fue reformada y modernizada, acompañando los estándares de la marca y el crecimiento de la demanda. El respaldo crediticio del entonces Banco de la Edificadora de Olavarría fue determinante para sostener ese proceso de expansión.

Crisis y continuidad

A lo largo de cuatro décadas, el negocio atravesó distintas crisis económicas, desde los años de alta inflación hasta el impacto de 2001. En todos los casos, la estrategia fue sostener la actividad, cumplir compromisos y apelar a la diversificación como herramienta de estabilidad.

En paralelo, el transporte y las estaciones funcionaron durante años como unidades de negocio complementarias, permitiendo que las ganancias de un sector compensaran las dificultades del otro.

Esa decisión, tomada en el momento justo, terminó siendo una de las más importantes en la historia de la sociedad Priola–Zito y sentó las bases del grupo empresario que aún hoy continúa en actividad.