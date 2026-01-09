Carlos Zimmerman en CoNverSo: «La gente que nosotros tomamos se va haciendo acá adentro»

Carlos Zimmerman se refirió a la dificultad de conseguir personal especializado y a la modalidad que adoptó su empresa para integrar nuevos trabajadores.

Entrevista completa

«La gente que nosotros tomamos se va haciendo acá adentro porque no hay gente hoy que sepa el oficio», expresó el empresario.

El fundador y dueño de Taller Avenida fue parte del ciclo de entrevistas CoNverSo que conduce el periodista Fabricio Lucio y produce En Línea Noticias.

En un tramo de la charla, explicó que ante la falta de mano de obra con experiencia previa, el taller funciona como un espacio de capacitación constante. «Los vas haciendo a tu manera»; dijo sobre esos trabajadores y trabajadoras que forman parte de la firma.

Zimmerman señaló que entre las distintas unidades de negocios, plantas de Verificación de Camiones, camiones propios, y el taller, la firma tiene alrededor de 100 empleados.