Jorge Fioretti (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de enero de 2026 a los 83 años de edad. Jorge Fioretti era oriundo de Tres Arroyos, se encontraba jubilado y era vecino del barrio CECO 1.

Su esposa Angela Valiente; sus hijos Carolina Fioretti y Pablo Fioretti; su hijo político Carlos Santillan; sus nietas Sofía y Camila Gomez; sus hermanos Graciela, Mirta, Reynaldo, Luis (fallecido) y Celia (fallecida); sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «D», desde las 9:00 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz en día y horario a confirmar.

El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.