Casa Silvia realizó el sorteo por su 42° aniversario

​Desde la Casa Central ubicada en la sucursal centro de la ciudad de Olavarría, la empresa Casa Silvia llevó a cabo el sorteo correspondiente a su 42° aniversario. Durante el evento, se pusieron en juego cien millones de pesos en premios y un automóvil Fiat Cronos 0km.

​Para la realización del sorteo, se dispusieron en el lugar todos los cupones provenientes de las distintas sucursales que la firma posee en la provincia de Buenos Aires. Dichos cupones fueron completados por los clientes tras el pago de cuotas o la realización de compras durante los últimos meses.

​La jornada contó con la conducción de Cristian Di Pino y fue fiscalizada por el Escribano Hernan Karp Asimismo, personal de la empresa participó en la logística necesaria para la adjudicación de los premios destinados a los ganadores de distintas localidades bonaerenses.

​El evento fue transmitido en vivo a través de las redes sociales oficiales de la empresa, incluyendo Instagram y YouTube, y contó con la cobertura de diferentes medios de comunicación de la ciudad de Olavarría. Cabe destacar que el premio mayor, el Fiat Cronos, fue exhibido previamente en cada una de las sucursales de la red de electrodomésticos.