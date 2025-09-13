Colecta Más por Menos: un fin de semana para ser solidarios y ayudar

La campaña solidaria se realizará los días 13 y 14 de septiembre en todos los templos y comunidades del país. «Hoy tu ayuda es esperanza viva», el lema. Formas de ayudar todo el año.

El presidente de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, monseñor José Luis Corral SVD, recordó que este fin de semana, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se realizará la 56ª edición de la Colecta Nacional Más por Menos, que este año lleva por lema «Hoy tu ayuda es esperanza viva».

«Con este lema, queremos acercarnos y abrazar la realidad que nos interpela con una mirada de fe, animada por una esperanza activa y solidaria, que se manifiesta en gestos concretos de amor, justicia y cuidado hacia los más vulnerables», explicó en una carta dirigida al resto de los obispos del país.

«‘Hoy tu ayuda es esperanza viva’ no es simplemente un llamado solidario: es una invitación a hacer presente el Evangelio en medio de las heridas y necesidades concretas de nuestro pueblo», sostuvo.

El obispo de Añatuya afirmó que «en estos tiempos marcados por la incertidumbre, el dolor y las carencias, la esperanza se vuelve un bien escaso, pero profundamente necesario».

«No hablamos de una esperanza ingenua ni pasiva, sino de esa esperanza cristiana, firme y transformadora, que nace de la fe en un Dios que no nos abandona, que camina con nosotros y que actúa a través del amor concreto de sus hijos», diferenció.

«La esperanza es viva porque se encarna en gestos, obras y presencias. Es dinámica, porque irradia luz en medio de las sombras y transforma el desánimo en consuelo. Es viva, porque nace del encuentro con Cristo Resucitado, que nos envía como testigos de la vida plena que Dios quiere ofrecer a todos», subrayó.

Formas de colaborar todo el año



El organismo episcopal recordó que, además de colaborar durante las misas en las parroquias y demás comunidades durante la campaña específica de septiembre, la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas recibe donaciones todo el año, y detalló los canales para hacerlo:

Depósito o transferencia bancaria: Número de Cuenta: CC en Pesos 000-218629/2 – Número de CBU: 0720000720000021862922 – Alias: COLECTAMASXMENOS – Razón Social: CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA – CUIT: 30517312904 (envíe luego el comprobante y sus datos al correo electrónico: [email protected])

Código QR: a través de este sistema, ingresando en la plataforma dispuesta para la donación, teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR, e indicando el importe que se desea donar a la colecta Más por Menos.

Con débito mensual automático, con tarjetas de crédito Visa, American Express o Mastercard, accediendo a través de la página web: www.colectamaspormenos.com.ar.

En cualquier sucursal de la red Pago Fácil, de dos formas: con la sola presentación del documento (indicando que es para «Más por Menos»).



Más información, en la web www.colectamaspormenos.com.ar y en los perfiles de las redes sociales.+