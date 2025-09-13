Con la excusa de un corte de energía, intentan estafar a usuarios de Coopelectric

Con la excusa de informar sobre un corte programado de energía, en las últimas horas se han registrado intentos de estafas a usuarios de Coopelectric.

Desde la Cooperativa alertaron sobre la situación.

Se indicó que en los intentos de estafa a las presuntas víctimas se les solicitaba un código de verificación por WhatsApp.

Se dejó en claro que desde la Cooperativa NO se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico, ningún tipo de código y tampoco datos personales o financieros como números de tarjetas de débito o crédito.

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs. al Centro de Atención Telefónica 411666/999.